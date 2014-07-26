مطالبات معوق تامین اجتماعی قم 680 میلیارد ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی امروز شنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌های استان قم اظهار کرد: بخشی از مطالبات معوق تامین اجتماعی قم مربوط به دستگاه‌های دولتی از سال‌های گذشته است که امیدواریم تدابیری برای پرداخت آن اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد افراد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان قم تا پایان سال گذشته 735 هزار نفر بوده است که 64 درصد جمعیت استان را شامل شده و 26 نوع خدمت از طریق کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم، تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی این استان را 31 هزار و 927 نفر اعلام کرد و افزود: این رقم تا پایان امسال احتمالا به 35 هزار نفر برسد.

وی در ادامه گفت: حدود 30 هزار نفر در استان قم در بحث هدفمندی یارانه‌ها از معافیت بیمه استفاده می کنند که شامل قالیبافان خانگی، رانندگان درون و برون شهری، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، باربران و زنان سرپرست خانوار می‌شود.

موسوی با بیان اینکه تمامی کارفرمایان با شرایط ایجاد اشتغال می توانند از 20 درصد معافیت پرداخت بیمه استفاده کنند، خاطر نشان کرد: تا کنون حدود 40 هزار نفر از این طرح استفاده کرده اند.

