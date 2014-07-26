1014 پايگاه جمع آوری فطريه در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سیدجواد رضوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از این تعداد 773 پایگاه در مساجد ومصلی های نماز عید فطر و 241 پایگاه دیگر درمیادین ومعابر اصلي شهرها وروستاهاي استان برپا خواهد شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته 942 پایگاه در مساجد، مصلی های نماز جمعه و میادین اصلی شهر کار جمع آوری فطریه و کفارات مرم استان را برعهده داشتند.

وی گفت: براساس قانون زکات کشور مسئولیت جمع آوری و هزینه کرد زکات فطریه بر عهده ستاد زکات و کمیته امدادامام خمینی (ره) است.

وي افزود: به منظور دريافت فطريه وكفارات روز داران گرامي پاكتهايي قبل ازعيد سعيدفطر ازطریق ادارات تابعه این نهاد توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبي تصریح کرد:مردم شریف استان، زکات فطره خود را در داخل این پاکت ها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاه های این نهاد تحویل تا در اولين فرصت به دست محرومان و نيازمندان واقعي برسد.

رضوی از خيران و نيكوكاران كه در طول ماه مبارك رمضان و در برنامه هاي مختلف شامل اطعام، آزادي زندانيان، اكرام ايتام،طرح مفتاح الجنه و...كمك هايي به مددجویان تحت حمایت ومحرومان داشته اند نیز قدردانی کرد.

رشد 299درصدی کمک مردم نوع دوست خراسان جنوبی به مسلمانان مظلوم فلسطین

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی همچنین به برپایی 72پایگاه جمع آوری کمک به مردم مظلوم فلسطین در روز قدس خبر داد و افزود: میزان جمع آوری کمک های مردمی 299 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به جمع آوری 269 میلیون ریال کمک نقدی به مردم فلسطین گفت:از این میزان کمک 245میلیون ریال توسط پایگاه های امداد و24میلیون ریال توسط پایگاه های مراکز نیکوکاری استان جمع آوری شده است.

رضوی بیان کرد: مردم نوعدوست وخير استان می توانند کمک های نقدي خود را جهت کمک به مردم فلسطین به شماره حساب 0102102891005 نزد بانك صادرات شعبه مركزي بيرجند به نام كميته امداد استان واریز یا به ادارات تابعه این نهاد تحویل دهند.

به گفته وی میزان کمکهای ردمی برای کمک به مردم فلسطین 67 میلیون ریال بوده است.