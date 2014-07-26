روند بازرسی آرای دور دوم انتخابات برای سومین بار متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بخدی، این روند ساعت ۱۰ و نیم صبح امروز شنبه به دلیل وجود دو ماده اختلافی در لیست کمیسیون انتخابات که با اعتراض ناظران ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله مواجه شد، متوقف شده است.



ظهیر ازهر نماینده ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در کمیسیون انتخابات در گفتگو با خبرگزاری بخدی دلیل توقف روند بازرسی آرا را نقص ماده شانزدهم لیست کمیسیون انتخابات عنوان کرد.



ازهر گفت که این ماده در لیست کمیسیون انتخابات تاکنون نهایی نشده و همین موضوع باعث اختلاف نظر میان ناظرین دو تیم انتخاباتی شده است.



ازهر می گوید که به خاطر تصمیم گیری سازمان ملل متحد در مورد ماده های اختلافی و نهایی شدن آن تصمیم گرفته ایم تا روند بازرسی آرا متوقف شود.



پیشتر نیز روند بازرسی آرا دو بار به دلیل اختلاف نظر میان ناظرین دو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی متوقف شده بود.



نماینده ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در کمیسیون انتخابات گفت : کمیسیون انتخابات کارمندان این کمیسیون از ولایت پکتیا را در راس صندوق های این ولایت استخدام کرده تا از تقلب در روند بازرسی دفاع کنند.



ازهر می گوید که باید کارمندان بی طرف در بازرسی آرا دخیل باشند تا روند ملی دوباره صدمه نبیند و از شفافیت بیشتر برخوردار باشد.



پیشتر نیز گزارش هایی وجود داشت که کمیسیون انتخابات برای بازرسی صندوق های رای دهی از ولایت پکتیکا، پکتیا، خوست و نورستان روسای کمیسیون های مربوط را به دفتر مرکزی خواسته است.