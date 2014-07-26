نوری المالکی وارد سلیمانیه شد/بیانیه حزب الدعوه درباره روند سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه، نوری المالکی برای دیدار با جلال طالبانی پس از بازگشت وی از سفر درمانی رئیس جمهوری سابق از آلمان پس از یک سال و نیم، وارد سلیمانیه شد.

از سوی دیگر حزب الدعوه با صدور بیانیه ای ضمن پایبندی کامل به توصیه های مرجعیت دینی و زمانبندی مربوط به تشکیل دولت خواستار توجه به منافع ملت عراق و ترجیح دادن آن به پست و مقام شد.

در بیانیه حزب الدعوه بر تمایل این حزب برای تشکیل دولت جدید که مقبولیت ملی گسترده داشته باشد تا بتواند در برابر چالشها ایستادگی کند تاکید شده است.