بیشتر پروژه های مازندران تاریخی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیاز آذری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری مازندران در سالن شماره یک با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با هیات دولت، اظهار داشت: اجرای پروژه ها یکی از دغدغه های مردم است که باید برای اجرای آن با توجه به فصل کاری نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش اختصاص پروژه ها را از دولت خواستار شدند.

عضو مجمع نمایندگان خاطرنشان کرد: تمام زیر ساخت های اصلی و روستاها امروز دچار چالش جدی هستند که انتظار توجه بیشتر از سوی مسئولین را داریم.

نیاز آذری مسکن مهر را یک معضل اجتماعی عنوان کرد و افزود: مسئولین باید در بحث مسکن مهر به جد ورود پیدا کنند تا بتواننداین معضل را در جامعه کاهش یا از بین ببرند.



وی بیان کرد: در خصوص تبصره 22 مجمع نمایندگان 3 مصوبه دارد و توسط این مجمع اجرایی است.

همچنین نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر با کشاورزان با مشکل آب و تامین آن نیازمند است، گفت: برای تامین آب کشاورزی مطالعات سد ها بویژه سد لاستیکی سرخرود مهم است.

عبدالوحید فیاضی بیان کرد: کشاورزان برای توسعه کشاورزی نیاز به آب، سم، کود و نهادهای دامی دارند و بدون اینها امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه باید راههای استان را به وضعیت مطلوب برسانید، افزود: هر روز شاهد تصادفات مرگبار جاده ای هستیم و باید با حداقل امکانات وضعیت استان را وضعیت مطلوب برسانیم.

عضو مجمع نمایندگان مازندران باید بحث درمان جدی گرفته شود، اذعان داشت: بیمارستان محمود آباد بعنوان یک هتل زیباست اما امیدواریم توسعه یابد.

فیاضی خاطرنشان کرد: شاخص های برنامه پنجم باید رعایت شود، اگر شهری کمتر از میزان شاخص است سهم بری بیشتری باید به آن ارائه داده شود و به بهانه توسعه کشاورزی تمام ساخت و ساز های مردم را خراب می کنند.

فیاضی اذعان داشت: نگاه به وضعیت امور آب موجب مغفول فرهنگ می شود.