1200 پروژه نیمه کاره مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان افزود:با اختصاص 155 میلیارد تومان اعتبار سال جاری از مجموع سه هزار و 27 پروژه موجود در استان باید هزار و 235 پروژه را برای توسعه استان به اتمام برسانیم.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با سیل، جبران خسارات و بازسازی بخش های خسارت دیده از سیل اخیر، گفت: دولت اعتبار 4 میلیارد و 800 میلیون تومانی برای خسارت دیدگان برف و سیل اخیر اختصاص داد.

وی اظهارداشت: دولت 178 میلیارد تومان تسهیلات بانکی با سود کمتر در بخش مسکن، صنعت و کشاورزی برای استان مصوب کرد.

وی با بیان اینکه از این مبلغ 303 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی و هزینه ای است، اذعان داشت: این مبلغ برای اقدامات پیشگیرانه، کمک بلاعوض، بازسازی، تاسیسات زیر بنایی، ساماندهی واحدهای مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه در نظر گرفته شد.

این مسئول با بیان اینکه باید در حوزه فایناس و بخش خصوصی به جد ورود پیدا کرد، اذعان داشت: با توجه به شرایط اقلیمی مازندران در 6 ماه نخست سال وضعیت اعتبارات خوب نیست و باید برای پیشبرد کار از بخش خصوصی استفاده شود.

احسانی تاکید کرد: باید سه بخش مشارکت مردمی، استفاده از بخش خصوصی و تخصیص بودجه سال جاری را در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت راه های استان، افزود: در خصوص حوزه راه مازندران رتبه خوبی ندارد که این امر مستلزم تلاش بیشتر مسئولین استانی است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 3 راه اصلی منتهی به استان هیچکدام در خدمت اقتصاد مازندران نیستند، گفت: با توجه به اینکه مازندران قطب کشاورزی کشور است باید برای رفع این مشکلات پیگیری های جدی صورت گیرد.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه حمل و نقل بندر انزلی به بهشهر از سال 70 در دستور کار است اما هنوز عملیاتی نشده است.

همچنین ایرج ولی پور مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران گفت: بیش از 95 درصد پروژه های استان نیمه تمام است و 50 درصد پروژه ها با ماده 180 که در اختیار نمایندگان مجلس است، به بهره برداری می رسد.









