مسئولان با پرهیز از بزرگنمایی واقعیتها را منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر با اشاره به حضور گسترده و پرشور ملت ایران در راهپیمائی روز جهانی قدس اظهار داشت: این حضور گسترده مردم دارای پیام‌های بسیار زیادی برای استکبار و جنایت‌کاران بود.

وی با بیان اینکه حضور گسترده و پرشور مردم در این راهپیمائی باعث حیرت و شگفتی جهانیان شده است، خاطرنشان ساخت: با وجود کشتارهای وحشیانه صهیونیست‌ها در نوار غزه شاهد سکوت مجامع بین‌المللی و حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر از این جنایات هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به سکوت کشورهای عربی در قبال مسائل غزه و گاها حمایت انها از صهیونیست‌ها، تصریح کرد: همه مسلمانان جهان باید تلاش کنند تا فریاد مظلومیت مردم بی‌گناه و بی دفاع غزه را به گوش جهانیان برسانند.

وی در ادامه به جنایات گروهک تروریستی داعش اشاره کرد و بیان داشت: این گروهک مولود رژیم صهیونیستی است و با ادعاهای اسلامی و دست زدن به کشتارها موجب اسلام‌هراسی در جهان شده است.

پرآور تاکید کرد: دولت اقدامات بسیار زیادی را برای بهبود شرایط زندگی مردم داشته است و برنامه‌های بسیار مهمی نیز در این زمینه دارد و باید لاش کنیم تا پاسخگوی نیازهای مردم باشیم و در عین حال توقعات مردم را بیش از حد بالا نبریم و از بزرگ‌نمایی پرهیز کرده و واقعیات را به مردم بگوئیم.

وی تصریح کرد: مسائل اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید کار کارشناسی و مشورت و همفکری در این زمینه صورت بگیرد و مسائل مختلف پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، رصد و چاره‌اندیشی لازم برای ان انجام شود.

تحول موفق در بخش سلامت نیازمند مشارکت و همراهی مردم است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: این طرح دارای دستاوردهای بسیار خوبی بوده است و رضایت مردم از اجرای این طرح را شاهد هستیم.

وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت اشاره کرد و ادامه داد: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تاکید بسیار زیادی بر بهبود وضعیت حوزه سلامت دارند و مسئولان استان نیز باید با حساسیت بالایی در این زمینه حرکت کنند.

پرآور با اشاره به اجرای شش بسته از هفت بسته پیش بینی شده در طرح تحول نظام سلامت، اذعان داشت: این اقدامات طی سه ماه انجام شده است که تحول بسیار خوبی در این بخش ایجاد کرده است.

وی خواستار همفکری و همراهی همه مردم برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تحول نظام سلامت شد و اضافه کرد: دغدغه‌های موجود در بحث پیشگیری و سلامت نیز باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی، بیان داشت: کاهش هزینه‌های درمانی بر اسسا برنامه توسعه به خوبی در دست اجرا است.