مراکز خدماتی و اقامتی منطقه آزاد ارس آماده میزبانی از گردشگران تابستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعداز ظهر شنبه در بازدید از مراکز اقامتی و هتل های منطقه آزاد ارس با اشاره به اتمام ماه مبارک رمضان و افزایش سفرهای تابستانی به این منطقه گفت: تمامی مراکز خدماتی و اقامتی منطقه آزاد ارس آماده میزبانی از گردشگران و مسافران تابستانی است و این منطقه زیبا و گردشگر پذیر آماده پذیرایی از میهمانان است.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزش مديريت هتل و رستورانداري در منطقه آزاد ارس گفت: تمام تلاش مجموعه این است که مسافران و سرمایه گذاران با آسودگی تمام در این منطقه اقامت کنند و به خوبی مورد پذیرایی قرار گیرند که برای همین 110 نفر از هتلداران منطقه آزاد ارس آموزش های نحوه خدمات دهی به مسافران را دیدند.

سرمست در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت و اهمیت بهبود كيفي خدمات به گردشگران و مسافران گفت: منطقه آزاد ارس مسافران و میهمانان گردشگری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی زیادی دارد که باید بتوان از آنها به نحو مطلوب میزبانی کرد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شود آمار گردشگران به منطقه آزاد ارس افزایش محسوسی در روز های آینده داشته باشد، اظهار داشت: توسعه اماكن اقامتی و گردشگری در جذب مسافر تاثیر گذار است و بی شک با بهره برداری از پروژه هاي سرمايه گذاري شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون منطقه آزاد ارس خواهیم بود.