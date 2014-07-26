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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۷

میشل عون: حوادث غزه و موصل کشتار جمعی است

میشل عون: حوادث غزه و موصل کشتار جمعی است

رئیس جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به اقدام علیه مسیحیان در موصل عراق و تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار کودکان آن را کشتار جمعی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل عون رئیس تشکل تغییر و اصلاح اعلام کرد: آنچه در غزه و موصل می گذرد کشتار جمعی است و سکوت در قبال آن جنایت است. سکوت در قبال این جنایات، جنایتکار اصلی را رسوا می کند.

وی افزود: در غزه فلسطینی ها کشته می شوند و در موصل عراق و الرقه سوریه داعش مسیحیان را میان اسلام آوردن و کشته شدن مُخیر کرده است.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان تاکید کرد: اقدامات اسرائیل در قتل و ویرانی موضوع عجیبی نیست. آنچه اسرائیل در غزه انجام می دهد مشابه اقدامات داعش در موصل و الرقه است. آنچه در غزه رخ می دهد در واقع پاکسازی نژادی است و اسرائیل همه محرمات را مباح می داند.

وی گفت: شورای امنیت، کشورهای بزرگ و دارندگان حق وتو کجایند؟ آیا دستگاه اطلاعاتی برای ما مشخص نمی کنند که حامیان مالی گروههای تروریستی که به نام خدا انسان می کشند چه طرفهایی هستند؟

کد مطلب 2338831

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