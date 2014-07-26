میشل عون: حوادث غزه و موصل کشتار جمعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل عون رئیس تشکل تغییر و اصلاح اعلام کرد: آنچه در غزه و موصل می گذرد کشتار جمعی است و سکوت در قبال آن جنایت است. سکوت در قبال این جنایات، جنایتکار اصلی را رسوا می کند.

وی افزود: در غزه فلسطینی ها کشته می شوند و در موصل عراق و الرقه سوریه داعش مسیحیان را میان اسلام آوردن و کشته شدن مُخیر کرده است.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان تاکید کرد: اقدامات اسرائیل در قتل و ویرانی موضوع عجیبی نیست. آنچه اسرائیل در غزه انجام می دهد مشابه اقدامات داعش در موصل و الرقه است. آنچه در غزه رخ می دهد در واقع پاکسازی نژادی است و اسرائیل همه محرمات را مباح می داند.

وی گفت: شورای امنیت، کشورهای بزرگ و دارندگان حق وتو کجایند؟ آیا دستگاه اطلاعاتی برای ما مشخص نمی کنند که حامیان مالی گروههای تروریستی که به نام خدا انسان می کشند چه طرفهایی هستند؟