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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۷

روزنامه گاتزتادلواسپور اعلام کرد؛

بنفیکا دروازه‌بان فینال جام جهانی را 800 هزار یورو خرید

بنفیکا دروازه‌بان فینال جام جهانی را 800 هزار یورو خرید

به نوشته رسانه های ایتالیا باشگاه بنفیکا سرخیو رومرو سنگربان تیم ملی آرژانتین در رقابتهای جام جهانی را با رقمی بسیار ارزان از سمپدوریا خرید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه گاتزتادلواسپور باشگاه سمپدوریا اعلام کرد سرخیو رومرو سنگربان آرژانتینی خود را با رقم 800 هزار یورو به تیم فوتبال بنفیکا فروخته است.

رومرو که از دسامبر سال گذشته برای سمپدوریا بازی نکرده است در ژانویه 2014 به موناکو قرض داده شد اما در آن تیم هم فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد.

اما با وجود اینکه او در طول فصل مورد استفاده قرار نگرفت یکی از قهرمانان آرژانتین در رقابتهای جام جهانی بود و بارها دروازه تیمش را در این رقابتها نجات داد.

اکنون گفته می شود سمپدوریا بعد از فروش رومرو به بنفیکا قصد دارد امیلیانو ویویانو دروازه بان پالرمو را به خدمت بگیرد.

کد مطلب 2338837

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