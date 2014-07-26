مسکن مهر میارکلا تا 20 سال آینده بهره برداری نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر شنبه در جمع مسئولان استان در استانداری با بیان اینکه با گران شدن مصالح باید تسهیلات مسکن مهر افزایش یابد، افزود: بدلیل مشکلات موجود در زیرساخت ها تکلیف 45 هزار واحد مسکن مهر در استان مشخص نیست.

وی همچنین خواستار افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 میلیون به 30 میلیون تومان در استان برای ساماندهی و بهسازی شد.

این مسئول از وجود مشکلات در بخش زیرساختهای آب، برق، گاز در مسکن مهر خبر داد و گفت: دستگاههای خدمات رسان با مشکلات اعتباری مواجه هستند.

بابایی خاطرنشان کرد: شورای برنامه‌ریزی استان برای رفع مشکل مسکن مهر مصوبه ای را برای افزایش تسهیلات ساخت این مسکن امضاء کند و نمایندگان مجلس نیز در بحث کلان این موضوع را پیگیری ، تا برخی از مشکلات مسکن در استان حل و فصل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه تردیدی در خصوص دانش فنی و مهندسی راهها وجود ندارد، گفت: وقوع اتفاقاتی موجب آسیب دیدن برخی راههای استان شده است.

جاده کندوان ثبت جهانی شود

دلاور بزرگ نیا با تاکید بر اینکه باید اهتمام ویژه ای به راههای تاریخی و ملی استان صورت گیرد، بیان کرد: چند راه ارتباطی همچون کندوان در استان باید به ثبت جهانی برسد.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه های عمرانی مازندران تاریخی شده است، گفت: در اکثر پروژه ها اهتمام جدی برای اتمام کار نیست و این در حالیست که اصل مدیریت بر توزیع عادلانه اعتبارات برای اتمام به موقع پروژه هاست.

کمال علیپور با اشاره به اینکه مدیریت صحیح در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه ها حاکم نیست، اظهارداشت: در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به جای دادن گزارش از سوی مسئولین، ارائه عملکرد می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

وی با بیان اینکه آمار تلفات در تصادفات جاده ای کشور 27 هزار نفر است، افزود: این آمار در استان حدود 20 هزار نفر است و در حالیکه مسئولین راهور سال گذشته از کاهش 15 درصدی آمار تلفات جاده ای در کشور خبر داده بودند.

آمار تصادفات در جویبار - قائمشهر بالاست

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه آمار تصادفات و تلفات در جاده جویبار به قائم شهر بسیار بالاست، اذعان داشت: از حدود دو سال و اندی که بنده بعنوان نماینده حوزه انتخابیه قائم شهرو ... مشغول فعالیت هستم یک متر راه این مسیر انجام نشده است و حتی یکبار مسئولین برای قرار دادن این پروژه در ردیف استانی اقدام نکردند.

علیپوربا بیان اینکه برای توسعه گردشگری در استان باید نگاه ویژه ای به راه های ارتباطی و زیر ساخت های استن صورت گیرد، اذعان داشت: راههای دسترسی، راه آهن و بنادر بواسطه راههای نامناسب مازندران تعطیل است.

همچنین دیگر نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین بحران آینده در استان بحث کمبود آب است، گفت: در بخش آب شرب و کشاورزی باید توجه ویژِه ای صورت گیرد و جزء استان های آخر با مهار 4 درصدی آب در کشور هستیم.

سید هادی حسینی با اشاره به اینکه پروژه کانال اتصال شرق به غرب در نوشهر متوقف شده است، اظهارداشت: برای اتمام سه سد نیمه تمام نیاز به اعتبارات بیشتری است.