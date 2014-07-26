رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت الله شب زنده دار را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاري مهر، متن نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ مهدي شب زنده دار(دام عزه)

عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان

سلام عليكم

خبر درگذشت آيت الله حاج شيخ حسين شب زنده دار جهرمي موجب تأثر اينجانب گرديد.

ارتحال اين عالم بزگوار كه عمر پربركت خود را در خدمت به حوزه‌هاي علميه، تدريس و ترويج معارف نوراني اهل بيت(عليهم السلام) صرف كردند را به محضر حضرت بقيه الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، حوزه‌هاي علميه و بيت محترم آن مرحوم تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و غفران الهي و براي جنابعالي و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت مي نمايم.

صادق آملي لاريجاني

رئيس قوه قضاييه



