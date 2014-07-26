به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: کمتر از سه ماه از اجرای طرح نظام سلامت می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیار خوبی در زمینه سلامت در کشور و استان بوشهر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت هزینه بیماران بستری در بیمارستان‌های استان بوشهر 97 میلیارد ریال بوده است که بیماران شهری 10 درصد و بیماران روستایی پنج درصد هزینه‌های درمانی خود را پرداخت کرده‌اند و در مجموع شش میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از عدم ماندگاری پزشکان به عنوان یکی از مشکلات مهم بخش سلامت در مناطق محروم یاد کرد و افزود: بسته‌های تشویقی مناسبی در قالب طرح نظام سلامت برای ماندگاری پزشکان در نظر گرفته شده است که این مشکل را حل کرده است.

انجام 700 مورد زایمان طبیعی در استان بوشهر

وی همچنین از انجام 700 مورد زایمان طبیعی در استان بوشهر از زمان اجرای طرح نظام سلات خبر داد و بیان داشت: حذف فرانشیز زایمان طبیعی باعث شده تا شاهد افزایش پنج درصدی زایمان‌های طبیعی در استان باشیم که هزینه کل زایمان‌های طبیعی در استان 102 میلیون تومان بوده است.

رئیسی از تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ زایمان طبیعی در کشور خبر داد و گفت: 55 درصد زایمان های انجام شده در کشور به صورت سزارین انجام می شود.

وی از ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها به عنوان دیگر برنامه‌های طرح نظام سلامت خبر داد و خاطرنشان ساخت: جذب تعداد بیشتری از پزشکان متخصص و فوق تخصص در برنامه این طرح قرار دارد.

پرداخت دو میلیارد و 238 میلیون ریال تجهیزات دارویی و پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به پرداخت 35 میلیارد و 797 میلیون ریال به عنوان کارانه و اضافه کار پزشکان و پرستاران، افزود: از زمان اجرای طرح جامع نظام سلامت در استان بوشهر 45هزار مراجعه به اورژانس، 38هزار درمان سرپایی و بیش از پنج هزار مورد بستری داشته‌ایم.

وی با اشاره به پرداخت دو میلیارد و 238 میلیون ریال تجهیزات دارویی و پزشکی مصرفی در قالب این طرح، تصریح کرد: حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص نیز از برنامه‌های مهم این طرح است.

رئیسی با اشاره به اینکه بسته‌های پیشگیری و بهداشت نیز در اینده نزدیک ابلاغ خواهند شد، بیان داشت: بیمارستان‌های منطقه جنوب استان بوشهر نیز تحت پوشش ویژه طرح نظام سلامت قرار گرفتند.

تشکیل اتاق فکر کارشناسان مجرب دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: دولت اهتمام ویژه‌ای برای توسعه سلامت در جامعه دارد این طرح از اقدامات بسیار خوبی است که در این راستا صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام حسین رزمجو خواستار ارائه مستمر عملکرد دستگاه های مرتبط و متولی امور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر شد و تصریح کرد: بخشی از این آمار و اطلاعات توسط بهزیستی و بخشی توسط دفتر امور اجتماعی تهیه خواهد شد.

وی از تشکیل اتاق فکری متشکل از کارشناسان مجرب دستگاه های اجرایی خبر داد و افزود: در پایان سال ارزیابی عملکرد دستگاه ها براساس بازدیدهای دوره ای انجام می‌شود.