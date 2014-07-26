بزرگترین دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسائل فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی عصر شنبه در بازدید از برنامه تولیدی صدا و سیمای خراسان رضوی فرهنگ را در راس امورکشور دانست و اظهار کرد: مباحث فرهنگی از بزرگترین دغدغههای نمایندگان مجلس است.
وی در ارتباط با مسائل فلسطین ونقش رسانهها اظهارکرد: انسان در انتخاب خیر یا شر آزاد است و البته برای آن نیاز به بصیرت دارد که مهمترین راه برای بصیرت و ارتقا این بینش عملکرد رسانه است.
وی گفت: اگر رسانه ملی ایران در ماه رمضان به جنگ سوم غزه بی تفاوت بود قطعا روز قدس اینگونه شکل نمیگرفت و البته روز قدس تبدیل به فرهنگ عمومی شده و دنیا نمیتواند با آن مقابله کند.
کریمی قدوسی بیان کرد: دلیل اینکه مردم ایران در برابر غزه واکنش میدهند این است که در دوران دفاع مقدس این مسائل را دیدهاند و مدارس و شهرهای زیادی از ایران حتی با حملات شیمیایی ویران شدند.
وی افزود: مردم فلسطین به فرهنگ مقاومت اعتقاد دارند و آن را راهی برای مقابله با نظام سلطه میدانند و این فرهنگ مقاومت از ایران آغاز شد.
وی گفت: فریاد ملت و امام راحل(ره) سبب تحول را مقاومت شد و حزب الله مانند نگینی در جهان اسلام است و استقامت مردم فلسطین نیز همین فرهنگ مقاومت است.
کریمی قدوسی گفت: امروز ملت ایران درب خیبر را از پاشنه درآوردند و ما قدس را آزاد شده میدانیم و تنها چند گام مانده است و حتی با دست خود مردم فلسطین این کار انجام میشود و غزه نماد این کار است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی فرهنگ را در راس امورکشور دانست و افزود: این مبحث از بزرگترین دغدغههای نمایندگان مجلس است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در هیئت دولت فرمودند من دولتها که می روند در کارهای آنها دخالت نمی کنم ولی مسائل فرهنگی مربوط به دولتها نیست بلکه مربوط به نظام است.
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