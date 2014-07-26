آموزش هاي فني و حرفه اي موجب تقويت و رشد قابليت هاي انساني در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده عصر شنبه در جلسه توسعه و اشتغال رشت افزود: تربيت نيروي انساني مجهز به مهارت كه قادر باشد علم و دانش را به كالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد كشور تبديل کند از يك سو و تربيت افراد خلاق و كارآفرين كه بتوانند با ايجاد ارزش افزوده و توليد ثروت، فرصت هاي شغلي پايداري براي ديگران ايجاد کنند به عنوان يكي از استراتژي هاي مؤثر در فرآيند توسعه به شمار مي رود.

وی اظهارداشت: ضرورت سرمايه گذاري در زمينه آموزش براي توسعه قابليت هاي انساني و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي امري اجتناب ناپذير است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش هاي فني و حرفه اي با توام کردن آموزش هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديدگان فراهم مي کند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت هاي اقتصادي – اجتماعي فراهم شود.

وی افزود: هدف دیگر اين آموزش ها شناسايي و توسعه ظرفيت هاي انساني به منظور يك زندگي كاري خلاق و رضايت بخش است.

جعفرزاده اظهارداشت: آموزش هاي مهارتي به مفهوم قابليت انساني توجه ويژه دارد تا از اين طريق توانمندي انسان ها را براي دستيابي به زندگي شايسته تر تقويت کند.

وی اذعان داشت: يكي از دستاوردهاي ارزشمند در فرآيند ايجاد و تقويت قابليت هاي انساني از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: قابليت بالاي مهارتي، خلاقيت و نوآوري، شناسايي و بهره مندي از فرصت ها، توسعه طلبي، تلاش و پشتكار، تلاش براي شكوفايي استعدادها از مهمترين ويژگي هاي شخصيتي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي محسوب مي شود.

وی یادآورشد: نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي از راه خلق مجموعه منحصر به فردي از مهارت ها و با بهره گيري از فرصت ها در فرآيند ايجاد ارزش نقش مؤثري دارند.