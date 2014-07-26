ايجاد اشتغال از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی اظهار كرد: ايجاد اشتغال‌ در طرح‌های زیربنایی خراسان رضوی مي تواند از كاهش مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری كند.

وي ادامه داد: طرح توسعه پایدار روستایی طرحی جامع و مطلوب است و در این طرح باید تمام عوامل متعدد مدنظر قرار گیرد زيرا ایجاد اشتغال در طرح‌ها عدم مهاجرت روستائیان را به دنبال دارد.

حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به اينكه توسعه روستایی نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش است و در این زمینه دولت و مدیران دولتی حمایت‌کننده و هماهنگ‌کننده خواهند بود، افزود: امروز جایگاه، اثربخشی و نقش مولد روستا و روستایی دارای نقش مهم و تاثیرگذاری است و در هنگامی که امام خمینی (ره) تشکیل جهاد سازندگی را داد، حرکت آبادانی روستاها آغاز شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی يادآور شد: تأخیر در طرح‌های زیربنایی استان از پیشنهاد تا تصویب عدم رضایت سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد بنابراین باید در این موارد زمان مشخص شود و در اين راستا دستگاه‌ها باید بروکراسی مذکور را کاهش دهند.