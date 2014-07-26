تجهیزاتی که در مرکز فنی و حرفه ای پلدختر خاک می خورد/ افتتاح مرکز در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین رحمانی بعدازظهر شنبه در بازدید از مرکز فنی حرفه ای پلدختر افزود: آمادگی داریم در مسیر کارآفرینی تمام امکانات خود را در اختیار بگذاریم. در حال حاضر بیش از 15 میلیارد ریال تجهیزات در انبارهای مراکز فنی و حرفه ای استان تلنبار شده و مکانی برای استفاده از آنها وجود ندارد و مدت چهار سال است که این تجهیزات خاک می خورند.

وی با تاکید بر اینکه باید از فضای موجود فنی و حرفه ای استان در حوزه مهارت آموزی نهایت استفاده را داشته باشیم ادامه داد: از محل اعتباراتی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش مهارت آموزی اختصاص داده توانسته ایم تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنیم.

هفته دولت امسال مرکز فنی و حرفه ای پلدختر افتتاح می شود

مدیر کل آموزشهای فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: هفته آینده کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان پلدختر چینش می شوند و نیازسنجی آموزشی بر اساس استاندارد صورت خواهد گرفت و در هفته دولت امسال مرکز پلدختر افتتاح می شود.

رحمانی تصریح کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان پلدختر آمادگی دارد واحدهای عملی دانشگاه های دولتی و آزاد را توسط اساتید مجرب و خبره پوشش دهد و گامی در راستای مهارت آموزی و اشتغال منطقه بردارد.

وی با بیان اینکه باید به بخش مهارت آموزی توجه ویژه شود افزود: سعی و تلاش می کنیم از توسعه کمی و تئوری صرف در رشته های فنی و حرفه ای دوری و به مهارت آموزی سوق پیدا کنیم.

مشکل عمده جمعیت بیکاران پلدختر نداشتن تخصص است

فرماندار پلدختر نیز در جریان این بازدید در رابطه با وضعیت مرکز فنی و حرفه ای این شهرستان گفت: پایه و اساس شغل پایدار بحث آموزش است و افراد جامعه باید از آموزش های فنی و حرفه ای برخوردار باشند.

قدرت اله ترابی نژاد با بیان اینکه مشکل عمده جمعیت بیکاران پلدختر نداشتن تخصص است، افزود: افراد مشغول به کار در بخش صنعت ابتدا باید آموزش لازم فنی و حرفه ای را سپری کرده باشند تا در این حوزه دچار مشکل نشوند که با آموزش لازم می توان از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: نانوایی های پلدختر آموزش های لازم برای پخت نان را ندیده اند و تخصص لازم را ندارند که باید در این راستا مرکز فنی و حرفه ای پلدختر با تشکیل کلاس و آموزش لازم زمینه ارتقای سطح کار آنها را فراهم کند.

ترابی نژاد افزود: در صورت توسعه آموزشها زاویه دید افراد برای انتخاب شغل تغییر می کند، برخی ها تصور می کنند که تنها کار پشت میز نشینی است که باید با کمک مسئولان مرکز فنی و حرفه ای پلدختر را فعال کنیم تا مردم بدانند شغل های دیگری هم وجود دارد.

نرخ بیکاری در لرستان به 52 درصد می رسد

وی افزود: دانشگاه آزاد پلدختر در یک مدرسه فعالیت می کند که مردم با مراجعات مکرر و درخواست های متعدد خواستار تحویل مدرسه به فرزندان خود هستند و در این راستا در حال پیگیری هستیم تا مکانی برای دانشگاه آزاد پلدختر تهیه و مدرسه را به آموزش و پرورش شهرستان تحویل دهیم.

فرماندار پلدختر خواستار اختصاص مکانی برای استقرار دانشگاه آزاد پلدختر از سوی مرکز فنی و حرفه ای شد و گفت: در صورتی که موفق به تهیه ساختمان برای دانشگاه آزاد نشدیم این مرکز همکاری کند و به صورت موقت مکانی را در اختیار دانشگاه آزاد قرار دهد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این بازدید گفت: لرستان از جمله استانهای بیکار کشور است که نرخ بیکاری در این استان به 52 درصد می رسد.

علی کائیدی با بیان اینکه شهرستان پلدختر بیکارترین شهرستان استان لرستان است، عنوان کرد: در گذشته مردم به دنبال کارهایی که غیر دولتی و آزاد بود می رفتند و امروزه نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان پلدختر نیز گفت: عملیات اجرایی این مرکز فنی و حرفه ای در سال 84 در زمینی به مساحت هفت هزار و 500 متر مربع و چهار و 880 متر زیر بنا آغاز شده که با هشت کارگاه برادران و 6 کارگاه خواهران در آن آموزش می بینند.

قیصر دانشگر افزود: مرکز خواهران در سال 89 تحویل فنی و حرفه ای پلدختر شد و مرکز برادران نیز در سال 92 از طریق پیمانکار تحویل این مرکز شد و تمام تجهیزات خریداری شده و این مرکز دارای رشته های برق صنعتی، جوشکاری، برق ساختمان، تعمیر موبایل، رایانه، معماری، فرش، خیاطی و غیره است.

بنابر این گزارش بازدید از انبار مرکز فنی و حرفه ای پلدختر نشان می دهد که ماههاست روی تجهیزات آموزشی این مرکز به دلیل عدم استفاده خاک فراوانی جمع شده و گارانتی این تجهیزات در حال اتمام است.