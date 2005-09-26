تنها بخشي از بودجه 85 عملياتي مي شود

محمد مهدي مفتح در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به اعلام كسري بودجه دستگاههاي اجرايي در سه ماهه پاياني سال توسط رييس سازمان مديريت و برنامه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: در زمينه كسري بودجه از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسه روز گذشته هيچ گونه بحثي صورت نگرفته است.

وي افزود: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به اتفاق كارشناسان با حضور دركميسيون برنامه و بودجه پس از معارفه با استناد به ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه، عملياتي كردن بودجه سال آينده را ضروري دانست.

مخبر كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: فرهاد رهبرمعتقد است كه مي توان با فراهم كردن مقدمات لازم حداقل بخشي از بودجه سال 85 را عملياتي تدوين كرد تا به مرور زمان در سال هاي بعدي كل بودجه ريزي بدين شكل صورت پذيرد.

مفتح خاطر نشان كرد: رييس سازمان مديريت در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه عملياتي كردن بودجه گزارش داد و پس از آن نمايندگان مجلس نيزبه طرح سوالات، تذكرات و نكات مهم پرداختند.

وي افزود: ادامه جلسه روز گذشته به هفته آينده موكول شده است.