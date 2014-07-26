ساماندهی پسماند صنایع در استان قزوین برعهده واحدهای تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور روز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولتی و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تولید برخی پساب های خطرناک صنعتی نیازمند نظارت جدی هستیم تا این مواد در هر جا که مسئول واحد اراده کرد تخلیه نشود زیرا در این صورت سلامت مردم به مخاطره می افتد.

علیپور بیان کرد: پساب صنعتی باید توسط واحدهای تولیدی دفن شود و اگر قادر به این کار نبودند لازم است هزینه آن به شهرداری داده شود تا نسبت به دفن بهداشتی آن اقدام شود.



وی با تشریح انواع زباله و پساب های صنعتی اظهارداشت: تولید سالانه چهار تن لجن صنعتی، چهارتن روغن تصفیه دوم، 278 تن لجن آب و صابون نیازمند مدیریت مناسب است که در این راستا چهار نقطه در خرمدشت، تفک، آب باریک و کبریت میان برای دفن زباله صنعتی پیشنهاد شد و 10 هکتار از اراضی محمد آباد نیز برای این کار مطرح شده تا بر اساس شرایط و ضوابط قانونی کار اجرایی آغاز شود.



مدیرکل محیط زیست استان بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی قرار شده در مدت یک ماه موضوع مالکیت اراضی پیشنهادی را مشخص کند تا وضعیت طرح تعیین شود.



وی افزود: یک شرکت سرمایه گذاری آمادگی دارد نسبت به آماده سازی سایت اقدام و هزینه خود را با فروش خدمات جبران کند که پیشنهاد ما اکولوژی صنعتی است تا از پسماند هر واحد برای دیگر واحدها استفاده شود که با همکاری دانشگاه شریف آماده اجرای طرحی به صورت الگو در یکی از شهرک های صنعتی استان هستیم.



علیپور یادآورشد: این طرح می تواند در شهرک های جدید صنعتی اجرا شود و طرح دیگر هم اکوپارک صنعتی است.

کشاورز مقدم: کارت بازرگانی در محاکم قضایی به عنوان جواز معتبر است



در این جلسه مجید کشاورز مقدم نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی قزوین هم گفت: بیش از 80 درصد زباله های واحدهای صنعتی خانگی و 20 درصد آنها صنعتی است که از شهرداری انتظار داریم همکاری لازم را در جمع آوری آن انجام دهد.



وی افزود: با توافق انجام شده از این پس کارتهای بازرگانی در محاکم قضایی به عنوان جواز دارای اعتبار است و می تواند در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد.



در ادامه مجید آهنگریان رئیس کمیته خدمات شورای گفتگو با ارائه گزارشی از وضعیت صدور مجوز برای ساخت هتل اظهارداشت: از 25 اسفند ماه تا 12 فروردین امسال بیش از پنج میلیون و 582 هزار دستگاه از محورهای مواصلاتی استان عبور کردند و یک میلیون و 225 هزار نفر وارد استان شدند که زمینه پذیرایی از این افراد باید در استان فراهم باشد.

این مسئول تصریح کرد: استان قزوین در حال حاضر دارای هشت هتل با 357 تخت، 12 مهمانپذیر با 429 تخت است که نداشتن هتل های سه، چهار و پنج ستاره از مهمترین کمبودها و مشکلات این بخش است.



وی افزود: یک هتل چهار ستاره با 140 تخت و اشتغالزایی 165 نفر، در 14 هزار و 500 متر مربع زیربنا در ورودی شهر توسط بخش خصوصی در دست ساخت است که تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک هتل دو ستاره هم با 12 درصد پیشرفت با 20 اتاق و 40 تخت در 9 هزار متر در دست ساخت است که زمینه اشتغال 30 نفر را فراهم خواهد کرد که تکمیل آن نیازمند تسهیلات بانکی است.



آهنگریان بیان کرد: مجتمع تفریحی و هتل چهار ستاره با 40 اتاق و 70 تخت در 18 هزارمترمربع زیربنا و اشتغال 85 نفر، هتل یک ستاره با هفت اتاق و 14 تخت و 14 نفر اشتغال و یک هتل چهار ستاره در تاکستان با 13 اتاق و 200 تخت و اشتغالزایی 75 نفر در حال ساخت است که باید پیگیر رفع مشکلات و تسریع در ساخت آنها باشیم تا زمینه جذب گردشگر در استان بخوبی فراهم شود.



وی یاداورشد: نبود تسهیلات مناسب بانکی، طولانی شدن واگذاری زمین، عدم همکاری مناسب شهرداریها و ادارات برای صدور مجوز، نبود قدرت پرداخت تسهیلات بیش از یک میلیارد تومانی در استان و عدم همکاری شعب بانکهای عامل از مسائلی است که ساخت هتل در قزوین را با چالش جدی روبرو کرده است.

استان قزوین نیازمند 22 هتل است



آهنگریان گفت: در حال حاضر استان قزوین نیازمند 22 هتل شامل 11 هتل در قزوین، دو هتل در تاکستان سه هتل در آبیک، دو مورد در الوند، یک مورد در بوئین زهرا و سه هتل در آوج است تا به نیازها پاسخ داده شود.



نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان هم گفت: تاکنون بیش از 30 مورد مجوز ساخت هتل چهار و پنج ستاره در قزوین داده شده اما خروجی کار مناسب نبوده زیرا برخی سرمایه گذاران بدنبال تغییر کاربری یا تسهیلات بیشتر یا مسکن سازی هستند لذا کار نیمه تمام است.



وی افزود: در دادن مجوز هتل هیچ مشکلی در استان نداریم اما باید سازنده واقعی در این حزوه ورود کرده و حمایت شود.

حسین زکی زاده سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین هم گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی مشکل دار، میزان مطالبات، اشتغال و بیکاری در استان ارائه کرد.



