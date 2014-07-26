به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس حیدری عصر شنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های ریزی های خوبی برای استقرار گروه‌های مختلف برای رؤیت هلال ماه شوال در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی در ادامه به تعداد و محل گروه‌های مختلف استهلال در استان اشاره کرد و افزود: گروه‌های رصدگر ستاد استهلال استان بوشهر در قالب 14 گروه در غروب روز یکشنبه و دوشنبه فعال خواهند شد.

مسئول ستاد استهلال استان بوشهر تاکید کرد: گروه‌های رصدگر در ارتفاعات شهرستان‌های دشتستان، دشتی، جم، عسلویه، گناوه و همچنین جزایر خارگ و فارسی و سکوی فروزان و ساحل بوشهر و رصدخانه مهر مستقر خواهند شد.

رؤیت هلال ماه یکی از کارهای مهم دینی است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: رؤیت هلال ماه شوال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امیدواریم شاهد فراگیر شدن این مهم در بین همه مردم باشیم.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر همواره در رؤیت هلال ماه در بین استان های دیگر پیشتاز بوده است، تاکید کرد: رؤیت هلال ماه یکی از کارهای مهم دینی است و از اعمال مستحبی به حساب می‌آید.

وی در ادامه به مقایسه رویت ماه درگذشته و شرایط کنونی پرداخت و افزود: از زمان‌های بسیار دور مردم استان بوشهر کار رؤیت هلال ماه را با توجه به شرایط جغرافیایی و دریانوردی انجام می‌دادند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به تغییرات شرایط آب و هوایی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در شرایط کنونی کار رؤیت هلال ماه به علت وجود ریزگردها با سختی‌های بیشتری روبرو شده است.