کار احداث پروژه های عمرانی کرمان با جدیدت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرقانی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری، گفت: این پروژه در شش طبقه و با 12 هزار متر مربع زیربنا به صورت اسکلت فلزی در حال احداث می باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات گودبرداری این ساختمان به میزان 33 هزار متر مکعب انجام گرفته و مقرر شده است که ظرف مدت دو سال به بهره برداری برسد.

فرقانی افزود: پروژه سیتی سنتر وکیل کرمان دارای 45 هزار متر مربع زیربنا می باشد که در حال حاضر عملیات گودبرداری آن به میزان 50 درصد انجام گرفته است.

وی همچنین با اشاره به احداث پارکینگ طبقاتی کوچه شماره 12 خیابان شریعتی با 7 هزار متر مربع زیربنا، تصریح کرد:عملیات گودبرداری این پروژه نیز تا کنون به میزان 80 درصد صورت گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان افزود: پروژه مجتمع تجاری آفتاب نیز با 3 هزار متر مربع زیربنا روند خوبی داشته و در حال حاضر عملیات اسکلت بندی آن به اتمام رسیده و حایل چینی آن به میزان 90 درصد انجام گرفته است.