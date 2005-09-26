ايران بيست و دومين تراز تجاري مثبت را در سطح جهان دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، تراز تجاري ايران تا پايان سال 2005 به 12.5 ميليارد دلار خواهد رسيد و از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و دوم جهان قرار خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش، نسبت تراز تجاري به توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان سال 2005 نيز به 6.4 درصد خواهد رسيد و از اين لحاظ نيز ايران در رتبه بيست و ششم جهان قرار خواهد گرفت.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، در سال 2005 ژاپن با بيشترين تراز مثبت تجاري در سطح جهان روبرو خواهد بود و تراز تجاري اين كشور به 157.2 ميليارد دلار خواهد رسيد.

پس از ژاپن نيز كشورهاي آلمان با تراز تجاري 110 ميليارد دلار، روسيه با 86، عربستان با 85، چين با 76، نروژ با 46، سوئيس با 42، كانادا با 28، سنگاپور با 27، و هلند با تراز 26 ميليارد دلاري به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان از لحاظ تراز بالاي تجاري قرار دارند.

صندوق بين المللي پول همچنين مي افزايد، از لحاظ نسبت تراز تجاري به توليد ناخالص داخلي، كشورهاي برونئي با نسبت 81 درصد، قطر با 40 درصد، كويت با 38، عربستان با 27، سنگاپور با 23، امارات با 18، نروژ با 16، الجزاير با 15، و مالزي با نسبت 13 درصد به ترتيب 10 كشور نخست جهان هستند.