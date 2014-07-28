دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با دانشگاه والنسیا اسپانیا قرارداد منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم نجاتی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به انعقاد این قرارداد بین دانشگاه والنسیا و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این قراردادبا هدف برگزاری آموزش های علمی وبهره مندی از اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه والنسیا منعقد شده است.

نجاتی زاده افزود: تبادل دانشجو در رشته های مختلف پزشکی بین دو دانشگاه والنسیا و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیگر مفاد این قرارداد می باشد که دو دانشگاه به این توافق رسیده اند که در مقاطع مختلف دانشجوهای رشته های مختلف پزشکی از دوره های کوتاه مدت استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه این قرارداد 4ساله است، اظهارکرد : از دیگر مفاد این قرارداد بهره مندی دو دانشگاه از پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه پزشکی است.

وی ابرازکرد: ایجاد روابط با سایر دانشگاه های دنیا از اهداف دانشگاه ها است تا بتوان پتانسیل های علمی کشور نیز به سایر دانشگاهها شناسانده شود.

نجاتی زاده تصریح کرد: هر منطقه ای از کشور بنا به موقیعت اقلیمی پتانسیل های خاص خودش دارد و این موقیعت مناسبی است تا بتوان توانمندی های تحقیقاتی و درمانی استان هرمزگان به سایر کشورهای شناسانده شود به طوری که مراقبت های اولیه در سطح خانه های بهداشت از برنامه های تاثیرگذار و مورد علاقه دانشگاه والنسیا بوده است.

وی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طی سال گذشته بیش از 220 مقاله در سایت های داخلی و خارجی منتشر شده همچنین مرکز فناوری توسعه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شد.