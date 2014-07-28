فیلم بعدی کامرون کرو کریسمس اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، کمپانی سونی زمان اکران فیلم رمانتیک کمدی کامرون کرو را از تاریخ بیست و پنجم ماه دسامبر 2014 به بیست و نهم ماه می 2015 موکول کرده است. این فیلم که هنوز بی نام است، در هاوایی اتفاق می‌افتد و کرو در آن از بازیگران شناخته‌شده‌ای مانند بردلی کوپر، اما استون و ریچل مک آدامز استفاده می‌کند.

داستان این فیلم درباره یک پیمانکار نظامی (با نقش‌آفرینی کوپر) است که به محل بزرگترین موفقیت مسیر حرفه‌ای کاری‌اش در هانولولوی هاوایی بازمی‌گردد و با عشق دوران گذشته‌اش (با بازی مک‌آدامز) دوباره ملاقات می‌کند. او همچنین با یکی از محافظان نیروی هوایی ایالات متحده (با بازی استون) آشنا می‌شود و اتفاقات غیرمنتظره‌ای برای او رخ می‌دهند. از دیگر چهره‌های معروف این فیلم می‌توان به بیل موری اشاره کرد که در نقش یک میلیاردر مرموز ظاهر می‌شود که قصد و غرضش مشخص نیست.

جان کرازینسکی، دنی مک براید و الک بالدوین نیز در این فیلم حضور خواهند داشت. کامرون کرو فیلمنامه این پروژه را نوشته و خود مسئولیت کارگردانی آن را نیز بر عهده دارد. اسکات رودین، ایلونا هرزبرگ، ایلای بوش و بن وایزبرن از جمله تهیه‌کنندگان اجرایی آن هستند.

زمزمه ساخت این فیلم از اواسط تابستان سال پیش مطرح شد و کرو موفق شد تا زمان ساخت فیلم همه جزییات مربوط به آن را مخفی نگه دارد.

کامرون کرو 56 ساله سازنده فیلم هایی چون «آسمان وانیلی»، «جری مگوایر» و «تقریبا مشهور» است که همه شان بر روابط خانوادگی تمرکز دارند.

«ما یک باغ وحش خریدیم» از جدیدترین فیلم های این کارگردان است که سال 2011 راهی سینماهای جهان شد. او که سال 2011 سه فیلم را راهی پرده‌های بزرگ کرد، از آن زمان تا ساخت این پروژه بی نام، فیلم دیگری را به کارنامه فعالیت هایش اضافه نکرده بود.

با وجود اینکه تاریخ اکران پروژه کرو به تعویق افتاده است، آخر هفته کریسمس 2015 چهار اکران بزرگ دیگر را به خود خواهد دید که «درون جنگل»، «خرس پدینگتون» و پروژه کارگردانی آنجلینا جولی با عنوان «ناشکسته» از جمله آنها هستند. تاریخ اکران جدید فیلم کامرون کرو آن را همچنین در کنار قسمت سوم فیلم «دسیسه آمیز» و «کامیون‌های هیولاها»ی کمپانی پارامونت قرار می‌دهد.