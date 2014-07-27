به گزارش خبرنگار مهر، جواد خانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که در طول تیر ماه امسال در مجموع هفت میلیون و 92 هزار و 352 فقره سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد، اظهار داشت: این تعداد در تیرماه پارسال 19 میلیون و 158 هزار و 450 فقره سهام بود.

به گفته وی بر این اساس در تیر ماه امسال تعداد سهام معامله شده در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی به نسبت تیر ماه پارسال 62 درصد افت داشته است.

کارگزار تالار بورس استان همچنین با اشاره به این که ارزش کلی سهام معامله شده در این تالار در تیر ماه امسال 20 میلیارد و 962 میلیون و 841 هزار و 575 ریال بوده است، افزود: این میزان در تیر ماه پارسال 60 میلیارد و 747 میلیون و 765 هزار و 196 ریال برآورد شده بود.

خانی اظهار داشت: کاهش 65 درصدی میزان معاملات در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در تیر ماه امسال در حالی روی داده که در بهار امسال نیز ارزش معاملات در تالار بورس منطقه ای استان به نسبت مدت مشابه پارسال 9 درصد کاهش داشت.

به گفته وی در طول سه ماهه نخست امسال در مجموع 16 میلیون و 691 هزار و 503 فقره سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد در حالی که این تعداد در سه ماهه نخست پارسال 24 میلیون و 782 هزار و 998 سهم بود.

خانی عنوان کرد: بر این اساس شمار سهام رد و بدل شده در تالار بورس استان در بهار امسال به نسبت بهار سال گذشته 48 درصد کمتر شده بود.

وی اضافه کرد: در سه ماهه ابتدایی امسال ارزش معاملات در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی 73 میلیارد و 617 میلیون و 473 هزار ریال بود در حالی که این رقم در بهار پارسال 81 میلیارد و 45 میلیون و 715 هزار ریال برآورد شده بود و بر این اساس در سه ماهه ابتدایی امسال ارزش معاملات در این تالار به نسبت مدت مشابه پارسال 9.1 درصد کاهش داشته است.

کارشناس مسؤول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی علت کاهش خرید و فروش سهام و ارزش معاملات در تالار بورس استان را اجرا شدن قوانین و مقررات جدید بورسی در راستای حمایت از سرمایه گذاری های خرد دانست که با اجرایی شدن این قانون بخش زیادی از سهام داران کلان از بورس خارج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.