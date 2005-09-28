ايران پنجمين نرخ بالاي تورم را طي 15 سال گذشته در آسيا داشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از سازمان ملل، نرخ تورم ايران طي سالهاي 1990 تا 2004 به طور ميانگين سالانه 22.8 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش، نرخ تورم ايران طي 15 سال گذشته در ميان 177 كشور جهان بيست و هفتمين نرخ بالا بوده است.

بنابر اعلام سازمان ملل كشور آنگولا با ميانگين نرخ تورم 500 درصد، بالاترين نرخ تورم را طي 15 سال گذشته در سطح جهان داشته است.

پس از آنگولا نيز كشورهاي بلاروس با نرخ تورم 186 درصد، برزيل با 114، آذربايجان با 109،اوكراين با 86، بلغارستان با 84، روماني با 79، تركيه با 72، سورينام با 68، روسيه با 66، سودان با 64، كرواسي با 53، زامبيا با 48، قزاقستان با 39، اكوادور با 38، ارمنستان با 37، زيمباوه با 36، مالاوي با 31، مغولستان با 30، لائوس با 30، غنا با 27، ميانمار با 26، نيجريه با 26، كاستاريكا با 25، موزامبيك با25، و گينه بيسائو با ميانگين نرخ تورم 25 درصد به ترتيب دومين تا بيست و ششمين نرخ تورم بالا را در سطح دنيا داشته اند.