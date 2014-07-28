نبود تجهیزات کافی اطفاء حریق عامل کندی مهار آتش در پارک ملی کرخه

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پارک ها و مناطق جنگلی به علت داشتن شرایط خاص و وجود درختان بیش از دیگر اماکن در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند به همین دلیل باید در چنین مکان هایی تجهیزات لازم برای مهار آتش در مواقع ضروری همیشه مهیا باشد تا از بروز حوادث و آتش سوزی های وسیع احتمالی به موقع جلوگیری شود.



وی افزود: پارک ملی کرخه نیز به عنوان یک مکان جنگلی و پر از درخت که زیستگاه گوزن زرد ایرانی نیز است متاسفانه به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات لازم و کافی اطفاء حریق، طعمه یک آتش سوزی شد که به علت همین کمبودها و عدم وجود امکانات کافی خسارات جبران ناپذیری بر آن وارد شد.



رئیس ستاد بحران شهرستان شوش اظهار کرد: نبود بالگرد و امکانت کافی امدادی از جمله نواقص موجودی است که وسعت آتش سوزی در پارک ملی کرخه را به دنبال داشت و این نکته را متوجه مسئولین می کند که هر چه سریعتر در خصوص تجهیز این منطقه به وسایل اطفاء حریق اقدام کنند.



نجاتی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی خوزستان و وجود گرمای شدید در برخی از ماه های سال در این استان، تصریح کرد: نیاز به امکانات اطفاء حریق در مناطق پر درخت و جنگلی این استان یک امر ضروری است که هر چه بیشتر باید در این مورد چاره اندیشی کرد.



وی ادامه داد: مشکل کمبود امکانات مهار آتش و سختی راه دسترسی به برخی مناطق از مشکلاتی است که در شهرستان شوش همیشه وجود داشته و در مواردی که آتش سوزی در نقطه ای اتفاق بیفتد نیروها و خودروهای آتش نشانی باید از مناطق دیگر به محل اعزام شوند که در برخی از موارد دوری مسیر سبب لطمات جبران ناپذیری می شود.



فرماندار شوش تجهیز مناطق جنگلی و به ویژه پارک ملی کرخه به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی به تجهیزات لازم و کافی اطفاء حریق را از مسئولان مربوطه خواستار شد تا دیگر شاهد بروز چنین حوادثی در سطح استان نباشیم.