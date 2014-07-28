زیرساختهای توسعه صنایع کوچک در کهگیلویه و بویراحمد مهیاست

سهراب بنام به خبرنگار مهر گفت: این استان ظرفیتهای بالقوه ای برای سرمایه گذاری دارد که با بالفعل کردن آنها زمینه توسعه آن فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از شرکتهای تابعه استانی در سال 1363 به عنوان نمایندگی از استان تهران در شهر یاسوج فعالیت خود را آغاز کرد و واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک در آن زمان در دو شهرک صنعتی یاسوج یک و گچساران مستقر گردیدند.

بنام اظهار داشت: پس از 30 سال، هم اکنون 19شهرک و ناحیه صنعتی در این استان وجود دارد که 12 مورد از این تعداد در فاز عملیاتی هستند و زیر ساختهای اولیه در آنها ایجاد شده است.

این مسئول افزود: در این 12 شهرک و ناحیه صنعتی 244 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری مستقر هستند و 130 واحد صنعتی در دست ساخت هستند.

وی مساحت این شهرکها و نواحی صنعتی را یک هزار و 513 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان 648 هکتار وارد فاز عملیاتی شده است.

بنام افزود: 468 هکتار زمین هم از این میزان صنعتی است که از سال 63 تاکنون 150 هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک خبر داد و گفت: روز 21 مردادماه به عنوان روز ملی حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: معرفی و تبیین ظرفیتها و دستاوردهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و همچنین توسعه صنایع کوچک با محوریت توجه به تولید صادرات گرا و ایجاد اشتغال پایدار از اهداف برگزاری این همایش است.

بنام با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی در این استان، گفت: باتوجه به شعار دولت تدبیر و امید و رونق فضای کسب و کار از ابتدای شروع به کار این دولت، از همه متولیان امر و دستگاههای ذی ربط به خصوص بانکها انتضار دارد همچون گذشته در رفع مشکلات واحدهای صنعتی و جذب سرمایه گذار در استان تلاش کنند.