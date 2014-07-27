به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آبدانان به دلیل قرار گرفتن بین دو کوه کبیرکوه و دینارکوه در بن بست جغرافیایی قرار گرفته است و بدون شک توسعه حمل و نقل در همه بخشها در این شهرستان ضروری است.

یکی از ظرفیتهای مهم این شهرستان با توجه به پایگاه نیروی هوایی، ایجاد فرودگاه و استفاده از هوایپما در باند نیروی هوایی این شهرستان است که البته این کار نیازمند راهکارهای قانونی و کسب مجوزهای لازم از نیروی هوایی ارتش جمهوی اسلامی ایران و وزارت دفاع است.

فرودگاه شهرستان آبدانان یکی از فرودگاه های معتبر و با مشخصه های فنی و علمی و مورد تایید کارشناسان خبره سازمان هواپیمایی کشوری است که سال 1347 در چهار کیلومتری شرق آبدانان و به منظور استفاده و مقاصد نظامی از سوی نیروی هوایی ارتش احداث شد.

مجوز برای استقاده عمومی از فرودگاه آبدانان صادر شده است

مجید عسگری فرماندار شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک ایجاد فرودگاه آبدانان یکی از ظرفیتهای مهم شهرستان است که مردم و مسئولان استانی توجه خاصی برای به سرانجام رساندن این مهم دارند.

وی بیان داشت: مجوز لازم برای فرودگاه آبدانان از سوی سرلشگر صالحی فرمانده کل ارتش صادر شده و هم اکنون نیز 15 میلیارد ریال به منظور تعمیر، تجهیز و احداث تاسیسات فنی و پشتیبانی این مرکز از محل اعتبارهای عمرانی و سفر رئیس جمهوری به استان ایلام اختصاص یافته است که پس از طی مراحل قانونی و اعلام کارشناسان مربوطه عملیات ترمیم و بهسازی آن آغاز می شود.

وی بیان داشت: بدون شک ایجاد پرواز در فرودگاه این شهرستان کمک شایانی به توسعه شهرستانهای جنوبی استان ایلام است و بخشی از کمبودهای شهرستان در حوزه حمل و نقل را پوشش می دهد.

فرماندار شهرستان آبدانان بیان داشت: فرودگاه آبدانان قبل از پیروزی ‏انقلاب اسلامی کارکرد نظامی داشته است و هم اکنون این فرودگاه قابلیت تبدیل به فرودگاه مسافربری را دارد که با توجه ‏به فاصله شهرستان آبدانان، دهلران و دره‌شهر از مرکز استان و فاصله مناسب دو شهرستان دره‌شهر و دهلران ‏با فرودگاه آبدانان، تجهیز آن لازم است و می‌تواند بخش بزرگی از مشکل مسافرتی مردم منطقه را حل کند.‏

راه اندازی فرودگاه آبدانان در آینده ای نزدیک

علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی فرودگاه شهرستان آبدانان یکی از مطالبات به حق مردم شهرستان است که سالهای گذشته پیگیری شده است.

وی بیان داشت: کار تجهیز و نصب تجهیزات فنی و ناوبری مورد نیاز فرودگاه آبدانان نیز در آینده نزدیک آغاز می شود و تمامی کارهای مقدماتی و اداری راه اندازی دوباره این فرودگاه شامل اخذ مجوز استفاده عمومی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و موافقت مدیریت فرودگاه های کشور و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

این نماینده بیان داشت:برای تکمیل و نصب سامانه ناوبری و تهیه امکانات و تجهیزات فنی مورد نیاز فرودگاه آبدانان 30 میلیارد ریال پیش بینی شده که با بهره برداری از آن مشکل پروازی مردم شهرستان های دهلران، دره شهر و آبدانان مرتفع می شود.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: راه اندازی فرودگاه آبدانان تاثیر بسیار مهمی در شتاب بخشی به روند توسعه در شهرستان های حوزه جنوبی استان ایلام خواهد کرد.

وی عنوان کرد: با سازمان هواپیمایی و فرودگاهها صحبت شده و اگر بتوانیم این طرح را از مرحله اول عبور دهیم بقیه موارد شدنی است.

در عمل چیزی نیست

اما اگر نگاهی به آرشیوها و اسناد داشته باشیم این فرودگاه از سالهای گذشته هم پیگیری های مکرری داشته است ولی در عمل به پرواز ختم نشده است و حال معلون نیست این مصوبه چه سرنوشتی پیدا می کند.

متاسفانه به زغم پیگیری های زیادی که با وزارت خانه صورت گرفته ولی بازهم شاهد محرومیت این شهرستان ار لحاظ کمبود امکانات و مشکلات زیرساختی هستیم.

این شهرستان به دلیل دوری از مرکز استان نیازمند ایجاد طرح تونل کبیرکوه نیز است که متاسفانه بعد از چهار سال هنوز پیشرفت چندانی نداشته و هر سال چند پروژه به دلیل کمبود اعتبار تعطیل می شود.

درر بحث زیرساختهای ارتباطی این شهرستان بارها با مسئولان در خصوص راه اندازی فرودگاه آبدانان نیز مکاتبه شده و دستورات لازم نیز صادر شده ولی هم اکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.