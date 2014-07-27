به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرحمان رستمیان صبح یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان دامغان با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار پرستار در کشور کمبود داریم اظهار داشت: افراد متقاضی می توانند برای استخدام با مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی در بیمارستان ها مشغول به کار شوند.

وی از اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت در کشور خبر داد و افزود: این طرح باعث خدمات رسانی بهتر به بیماران و کاهش 20درصدی هزینه های درمانی اقشار مختلف مردم شده است.

5 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پنج میلیون نفر از افرادی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده اند، بیمه سلامت همگانی شدند.

رستمیان به شعار خود مراقبتی اشاره کرد و گفت: باید برای گسترش خدمات بهداشتی در هر محله ای خانه های سلامت ایجاد و راه اندازی کرد.

وی تصریح کرد: امسال 600 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز و مرمت خانه های بهداشت روستایی در شهرستان دامغان مصوب شده است.

اختصاص 700 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح مبارزه با بیماری سالک در دامغان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان نیز در این نشست از اختصاص 700 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح مبارزه با بیماری سالک در سطح روستاهای این شهرستان خبر داد و افزود: برای جلوگیری از شیوع بیماری سالک اقداماتی چون لانه کوبی، مبارزه با جوندگان، سمپاشی کوره ها، توزیع قلم دافع حشرات در دو مرحله در سطح روستاهای شهرستان اجرا شده است.

دکتر ابوالفضل فتاح گفت: به منظور رفاه شهروندان دامغانی پلی کلینیک ویژه درمانی در محل بیمارستان سابق رضایی دامغان و با هدف خدمات دهی تخصصی، عمومی، پرستاری و فیزیوتراپی با تعرفه دولتی از اول مهر ماه سالجاری ایجاد و راه اندازی خواهد شد.

در این جلسه پیرامون کمبود اعتبارات بهداشت و درمان، کمبود دندان پزشک، کمبود پرستار، عدم خدمات دهی 48 تخت بیمارستان ولایت دامغان به علت کمبود نیروی پرستاری و فرسوده بودن خوابگاه دانشجویی دانشکده بهداشت دامغان بحث و بررسی شد.