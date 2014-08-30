تغییر 29 نماینده فرهنگی ایران در کشورهای مختلف

ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درباره تاکید دولت بر ضرورت تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقدامات این سازمان در این راستا، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، توجه کشورهای خارجی به جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است و رایزنان فرهنگی ایران ما با مطالباتی مواجه شده‌اند که کشورهای خارجی در حوزه فرهنگی هم در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و هم در زمینه برپایی همایش‌های مشترک از ما دارند.

وی افزود: ما امسال تلاش کردیم که برای گسترش دیپلماسی فرهنگی، بسترسازی کنیم و لذا روی آوردیم به سمت اینکه بتوانیم موافقت‌نامه‌‌های فرهنگی با کشورهای مختلف امضا کنیم و همچنین برنامه‌های مبادلات را به امضا برسانیم تا نقشه راه ما برای تعامل با هر کشور به صورت جداگانه از همین الان روشن شود و بتوانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در داخل کشور هم خوشبختانه توانستیم دستگاه‌های مختلف فرهنگی را دعوت کنیم و تقاضا کنیم که با هم هم‌افزایی داشته باشیم تا هم داشته‌های داخی را برای عرضه در خارج از کشور تجمیع کنیم و هم بستر عرضه این داشته‌ها را در خارج از کشور با مبادله‌نامه‌های فرهنگی هموار کنیم.

ابراهیمی ترکمان در پاسخ به این سوال که در دوره جدید فعالیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بیشتر تاکید روی ارتباط فرهنگی را کدام گروه از کشورهای جهان است؟ گفت: ما از ابتدا تاکیدمان روی روابط فرهنگی با کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی که حرف ما شنونده و مخاطب دارد. توسعه کمی که در تعداد رایزنی‌های فرهنگی در چند سال گذشته وجود داشته، در همین جهت بوده است؛ ما از 69 نمایندگی فرهنگی در سال‌های گذشته به 80 نمایندگی در سال‌های اخیر رسیده‌ایم.

وی در مورد معیارهای انتخابات رایزنان جدید فرهنگی ایران در کشورهای مختلف در دوره جدید هم یادآور شد: اولویت اول ما در انتخاب رایزنان، تخصص آن فرد برای آن کشور است، یعنی باید هم به زبان آن کشور مسلط باشد، کارهای تخصصی درباره آن کشور انجام داده باشد، آن کشور را خوب بشناسد و همچنین دانش کافی برای عرضه محصولات فرهنگی و هنری کشورم خودمان را در آن کشور دارا باشد. شروط عامه‌ای هم هست که شامل اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و همچنین داشتن انگیزه کار در خارج از کشور است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه این سازمان پس از گذشت 18 سال از تاسیس اکنون به این اندازه از بلوغ در خود رسیده است که در درون خودش این نیروهای تخصصی را پرورش دهد، گفت: تمام تلاش ما این است که از بین خود نیروهای سازمان کسانی را که دارای توان و تجربه انباشته بالایی در این زمینه هستند، استفاده کنند.

ابراهیمی ترکمان همچنین درباره تغییراتی که در آینده نزدیک در زمینه رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور رخ خواهد داد، اعلام کرد: 29 نفر از نمایندگانمان را انتخاب کرده‌ایم که به دلیل پایان یافتن دوره ماموریت نمایندگان پیشین، در آستانه اعزام هستند. کارهای مربوط به این افراد در حال انجام است و به محض اینکه کارهای اداری آنها به اتمام برسد، در محل ماموریت مستقر خواهند شد. البته این افراد لزوماً نمایندگان 29 کشور نیستند چرا که ما در بعضی کشورها چند نماینده فرهنگی داریم.