به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدحسن وساق ضمن اعلام این خبر افزود: مقطع 80 متری زیر خطوط راه آهن، تنها قسمت باقی مانده از مسیر 350 متری زیرگذر جوادیه است که متعاقب اقدامات انجام شده در زمینه احداث شمع و دال بتنی، 25 متر از طول آن تکمیل و در هفته جاری تحویل شرکت راه آهن خواهد شد. به این ترتیب این بخش می تواند پس از گذراندن مراحل گیرش نهایی بتن، مورد ریل گذاری قرار گرفته و به انحراف ترافیک ریلی در خطوط باقی مانده کمک کند.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تخریب پل قدیمی جوادیه، با اشاره به اینکه تخریب کامل سازه، نیازمند تمهیدات مختلفی از قبیل توقف موقت فعالیت خطوط ریلی زیر پل و احداث سازه نگهبان است، گفت: سازه نگهبان در نظر گرفته شده برای اجرای این عملیات وارد کارگاه پروژه شده و به طور همزمان، برش تیرهای عرضی عرشه که نیاز به نصب این سازه ندارد، آغاز شده است.

گفتنی است رمپ جنوبی پروژه احداث زیرگذر جوادیه، از خیابان نوری در محله جوادیه آغاز شده و پس از عبور از زیر خطوط راه آهن(به واسطه یک زیر گذر 80 متری مسقف) وارد یک زیرگذر ترانشه باز می شود. این مسیر در ادامه به منظور عبور از زیر یکی از معابر محلی منطقه که قرار است با هدف دسترسی آسان به ایستگاه مترو غرب پل جوادیه احداث شود، وارد زیرگذری 13 متری می شود؛ رمپ شمالی زیرگذر جوادیه که این مسیر را به میدان بهداری متصل می کند، در واقع آخرین مقطع اجرایی پروژه به شمار می رود.