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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

همزمان با نشست سالانه شوراي حكام صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن ؛

روسيه : بايد در باره بدهي 10 ميليارد دلاري افغانستان تصميم گيري شود

وزير دارايي روسيه اعلام كرد : درباره شرايط پرداخت و بخشش يكجانبه بدهي 10 ميليارد دلاري افغانستان به روسيه بايد تصميم گيري شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريا نووستي ، الكسي كودرين وزير دارايي روسيه كه روز گذشته براي شركت در نشست سالانه شوراي حكام صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن بسر مي برد در يك كنفرانس خبري اظهار داشت : ما گفتگو هاي دشواري در زمينه بخشش يكجانبه بدهي كشورهاي مقروض داشتيم كه هنوز نتوانستيم در اين باره به راه حلي دست يابيم .

كودرين پس از نشستي با همتاي افغاني خود گفت : شرايط پرداخت بدهي افغانستان به روسيه كه به دوره اتحاد جماهير شوروي بر مي گردد، به اجراء درنيامده است .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افغانستان قادر به پرداخت بدهي خود است تصريح كرد : ما در حال بحث و بررسي براي احتمال پرداخت  اين بدهي هستيم .

وزير دارايي روسيه در اين نشست با وزاري دارايي آنگولا ، هند ، مولداوي و انگليس ديدارو گفتگو كرد .

بنابراين گزارش ، كودرين قرار است امروز با همتاي ايراني خود ديدار كند. وي ضمن خودداري از اعلام موضوعات مورد بحث در اين ديدار تاكيد كرد كه اين نشست از جانب ايران برگزارخواهدشد و روسيه هيچ مشكل مالي با ايران ندارد .
کد مطلب 233934

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