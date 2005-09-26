روسيه : بايد در باره بدهي 10 ميليارد دلاري افغانستان تصميم گيري شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريا نووستي ، الكسي كودرين وزير دارايي روسيه كه روز گذشته براي شركت در نشست سالانه شوراي حكام صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن بسر مي برد در يك كنفرانس خبري اظهار داشت : ما گفتگو هاي دشواري در زمينه بخشش يكجانبه بدهي كشورهاي مقروض داشتيم كه هنوز نتوانستيم در اين باره به راه حلي دست يابيم .



كودرين پس از نشستي با همتاي افغاني خود گفت : شرايط پرداخت بدهي افغانستان به روسيه كه به دوره اتحاد جماهير شوروي بر مي گردد، به اجراء درنيامده است .



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افغانستان قادر به پرداخت بدهي خود است تصريح كرد : ما در حال بحث و بررسي براي احتمال پرداخت اين بدهي هستيم .



وزير دارايي روسيه در اين نشست با وزاري دارايي آنگولا ، هند ، مولداوي و انگليس ديدارو گفتگو كرد .



بنابراين گزارش ، كودرين قرار است امروز با همتاي ايراني خود ديدار كند. وي ضمن خودداري از اعلام موضوعات مورد بحث در اين ديدار تاكيد كرد كه اين نشست از جانب ايران برگزارخواهدشد و روسيه هيچ مشكل مالي با ايران ندارد .

کد مطلب 233934