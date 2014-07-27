به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالحیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور با گرامیداشت یاد شهدای محراب همانند آیت الله دستغیب و اشرف اصفهانی اظهار داشت: پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور با حکم امام راحل (ره) و به امامت آیت الله طالقانی است.



وی با اشاره به دلیل اینکه در پیش از انقلاب نماز جمعه در کشور برگزار نمی شد، افزود: نماز جمعه با اذن امام معصوم (ع) و در زمان غیبت وی با اجازه ولی فقیه مشروعیت پیدا می کند و بر این اساس پس از انقلاب اسلامی که جانشین ولی مطلقه فقیه در رأس امور قرار گرفت اقامه نماز جمعه در سراسر کشور برگزار شد.



مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان با بیان اینکه در سراسر کشور حدود 800 نماز جمعه اقامه بیان داشت: در استان اصفهان 79 نماز جمعه برگزار می شود که در میان استان های کشور بیشترین نماز جمعه را دارد.



وی ادامه داد: به زودی در حسن آباد، نیک آباد و محمدآباد جرقویه نیز تا پایان سال نماز جمعه برگزار می شود.



انتخاب نیروی انسانی جامع مهم ترین رکن برگزاری نماز جمعه



حجت الاسلام صالحیان با اشاره به اینکه نیروی انسانی مهم ترین رکن برگزاری نماز جمعه است، تاکید کرد: امام جمعه باید دارای شرایط جامعیت خاصی باشد و تحصیل دو سال درس خارج علاقه مندی، دارا بودن مدیریت فرهنگی، دینی، اجتماعی، روانشناسی، مردم شناسی و جوان شناسی از جمله این شرایط است تا بتواند با در اختیار گرفتن این مسئولیت به خوبی افکار جامعه را جریان شناسی کند.



وی اضافه کرد: با توجه به چنین جامعیتی پیدا کردن نیروی انسانی برای برعهده گرفتن نماز جمعه سخت تر می شود و به همین دلیل در تاسیس نماز جمعه در برخی شهرها تأخیرهایی رخ می دهد.



این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 20 هزار نفر در کشور و یک هزار و 500 نفر در اصفهان در ستادهای برگزاری نمازجمعه مشغول خدمت اند، گفت: ستاد نماز جمعه رکن مهم شهر و به عنوان اتاق فکر و شورای مشورتی است که فرزانگان شهر در آن جمع می شوند.



وی با اشاره به اینکه در حال ساختن مصلا در شهرهای استان اصفهان هستیم، ابراز داشت: در بسیاری از شهر مکان مناسبی برای نماز جمعه وجود ندارد به گونه ای که خطیب نمی تواند بر تمام جمعیت دید داشته باشد و در تلاش هستیم تا مکان های مناسبی برای این منظور ساخته می شود.



حجت الاسلام صالحیان اضافه کرد: مصلاها حکم مسجد جامعه شهر را دارند که باید در کنار محور اصلی خود یعنی شبستان دارای آمفی تئاتر، کتابخانه ، سفره خانه ، موزه و مواردی چنین باشند.



وی تاکید کرد: ستاد برگزاری نماز جمعه ای پویا محسوب می شود که ارتباط گیری و فعالیت های وی از شنبه آغاز شود و با روستاها، مساجد شهر،هیئت های مذهبی، مسئولان، ادارات و نهادها و جمع های فرهنگی مردمی ارتباط دارد.



مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان با اشاره به اینکه از آموزش خانم های خانه دار به عنوان یکی از ظرفیت های مهم شهر غفلت شده است، تصریح کرد: می توان در مصلاها مهارت های زندگی مانند روانشناسی، بچه داری، آشپزی و گلدوزی به بانوان مبانی علمی مورد لزوم آموزش داده شود چراکه ارتباط با مادر خانواده کم کم به ارتباط صحیح تمام اعضای خانواده با مقوله نماز جمعه منجر می شود.



حجت الاسلام صالحیان با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای فعالیت های بخش نرم افزاری این ستاد ابراز داشت: کار ستاد نماز جمعه علمی و دقیق است و می توانند در برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان، آموزش اقتصاد مقاومتی و اسلامی به معنای استفاده صحیح از نعمت های خدادادی و بشری از طریق تولید علم، آموزش سبک زندگی از طریق ارتباط صحیح با اصناف، هیئت های مذهبی، مساجد و بانوان خانه دار و جوانان تأثیرگذار باشد.



لزوم حضور امام جمعه در میان مردم شهر



وی ادامه داد: جامعیت خصوصیات امام جمع بدان دلیل است که در جذاب حداکثری و دفع حداقلی تأثیر دارد بدین معنا که امام جمعه باید در سالن های ورزشی، صبحگاه مدارس و به طور کلی در میان مردم حضور داشته باشد و پیام دینی را با ارتباط گیری صحیح به مردم برساند.



مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان با اشاره به تاثیر ائمه جمعه در رفع مشکلات اداری بیان داشت: پیچ و خم اداری و کاغذبازی مشکلی است که امام جمعه با اخلاق مداری و آموزش مدیریت جهادی به کارمندان می تواند برای رفع آن تاثیرگذار باشد.



وی با اشاره به اینکه نماز جمعه دارای سه حلقه ارتباطی است، اظهار داشت: ارتباط صحیح مردم با صدر اسلام و آشنایی با افکار و اندیشه های پیامبر اکرم و ائمه جمعه، ارتباط نهضت انقلاب و تبیین فراز و نشیب های آن با جوانان و ایجاد حلقه ارتباطی میان مردم و نظام برای تبیین اندیشه های رهبر جامعه از این جمله است.



حجت اسلام صالحیان با بیان اینکه نماز جمعه می تواند در رفع بسیاری از مشکلات جهانی تأثیر گذار باشد، گفت: اگر خطیب های جمعه در سراسر دنیا یک‌صدا با هم افراط و تفریط را محکوم کنند در ایجاد اعتدال اسلامی می توانند تاثیرگذاری فراوان داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه به فرموده امام علی (ع) جاهلان به افراط یا تفریط دست می زنند، گفت: به طور مثال روشن کردن ذهن جامعه درباره داعشی ها و اینکه این افراد به هیچ عنوان از مکتب اسلام و قرآن نیستند برعهده ائمه جماعات سراسر دنیاست و به عبارتی در هر جمعه می توان بصیرت سیاسی مردم را بیمه و آنها را نسبت به دسیسه های گروه های افراطی و تفریطی آگاه کرد.



ظرفیت جهان اسلام برای ایجاد اعتدال در جهان



این مقام مسئول با بیان اینکه شیعه و سنی دارای مکتب و دین واحد، قران و یک قبله هستند، گفت: مسلمانان با جمعیت یک میلیاردی و با داشتن برترین ذخایر معنوی می توانند بر تمام جهان تاثیرگذار باشند اما تاکنون از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی درباره مصلای اصفهان اظهار داشت: مصلای اصفهان دارای مشکلاتی بود که با حضور استاندار جدید این مسایل رفع شده است و تا پایان سال راه اندازی مشود.



صالحیان با اشاره به اینکه مصلا، بیت المال مسلمین و عام المنغه است و باید متولی آن مشخص و حقوقی باشد، بیان داشت: قرار است با حمایت دولت شبستان این مصلا تا پایان سال راه اندازی شود و شاخه های جانبی مانند موزه، مسایل تفریحی و اقتصادی در فاز بعدی قرار می گیرد.