بازدید رئيس بازرگاني سازمان غله قزاقستان از راه آهن هرمزگان/بیمارستان 143 تختخوابی قشم به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوربک دايربکوف نماينده بازرگاني سازمان غله قزاقستان با ذکر اين مطلب که در بين بنادرايران مجموعه تخليه و بارگيري و بندري بندرعباس داراي پتانسيل هاي بالايي در زمينه ترانزيت و حمل غلات است افزود: در صورت به دست آمدن توافق و سرمايه گزاري در زير ساخت ها اين بندر به عنوان دروازه ترانزيت غله قزاقستان به بازار جهان معرفي مي شود و وضعيت موجود و امکانات ريلي مستقر دربندرشهيد رجايي در رابطه با تخليه و بارگيري گندم را بسيار خوب توصيف کرده و رضايت بخش اعلام کرد.

وي در ادامه افزود: امروزه صادرکنندگان کشور قزاقزستان استفاده از مسير ترانزيتي ايران را به عنوان مطمئن ترين و با صرفه ترين دانسته و به آن به صورت يک حقيقت عادي و مسلم نگريسته مي شود.

مديرکل راه آهن هرمزگان با اشاره به وضعيت کنوني خطوط ريلي در اين ناحيه گفت: ميزان خطوط موجود دربندر شهيد رجايي 40 کيلومتر است که اين خطوط به اکثر انبارها و سيلوهاي مستقر در اسکله دسترسي داشته و امکان حمل و نقل هر نوع کالايي را ميسر مي سازند.

محمد پورفخري اضافه کرد: از سوي ديگر چندين کيلومتر خط انشعابي و فرعي در دست احداث و شش خط مختص تخليه و بارگيري کانتينر دراين بندر احداث شده که با افزايش قطارهاي برنامه اي به صورت روزانه بارهاي متعدد و انبوهي به مقاصد مختلف امکان پذير است.

مديرکل راه آهن هرمزگان با اشاره به توان بالاي اين شبکه در ترانزيت ، تخليه و بارگيري غلات افزود : به طور متوسط روزانه توانايي تخليه و بارگيري بين 100تا 150 واگن را داريم که با توسعه خطوط ريلي در محوطه بندرشهيد رجايي شاهد افزايش چشم گيري در اين زمينه خواهيم بود.

وي همچنين با اشاره به قيمت و تخفيفات پلکاني که جهت حمل و ترانزيت کالا توسط معاونت محترم وزارت راه و شهرسازي ومديرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده توانايي استفاده از شبکه حمل و نقلي را هرچه بيشتر برجسته کرده است وبا چشم اندازي که در پيش رو تعريف شده به صرفه بودن حمل و نقل ريلي را اثبات می کند.

پورفخري در پايان افزود : ما در اين راه مطمئن گام برميداريم زيرا تخصص ، تجربه و پشتوانه لازم را براي اين امر را دارا هستيم.

بیمارستان 143 تختخوابی قشم اول پاییز به بهره برداری می رسد

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بیمارستان 143 تختخوابی قشم با هدف ارتقاء سطح سلامت در این منطقه، مهر ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب گفت: پروژه بیمارستان قشم با اعتباری بالغ بر 840 میلیارد ریال شامل هفت اتاق عمل و بخش های ویژه MRI و سی تی اسکن اواسط مهر ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای سطح سلامت مردم قشم، افزود: تاکنون بیش از 540 میلیارد ریال در ساخت این مجموعه بهداشتی و درمانی هزینه شده و امسال نیز 100 میلیارد ریال اعتبار توسط سازمان منطقه آزاد قشم جهت تکمیل و خرید بخشی از تجهیزات آن اختصاص یافته است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت ، برای تجهیز کامل و بهره برداری از بیمارستان 143 تختخوابی قشم به 200 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داریم که با صرف این میزان اعتبار شاهد بهره برداری از این پروژه در مهر ماه سال جاری خواهیم بود.

شعبانی فرد با اشاره به اهمیت ایجاد زیر ساخت ها برای جذب سرمایه گذاران در منطقه آزاد قشم، تصریح کرد: بیمارستان 143 تختخوابی قشم به عنوان یک زیر ساخت مهم حوزه بهداشت و درمان، نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری در این منطقه خواهد داشت.

تاکنون برای احداث ساختمان و نیز خرید بخشی از تجهیزات شامل پست برق، منبع 500 مترمکعبی آب، ساختمان جنبی و محوطه سازی بیمارستان جدید قشم، 540 میلیارد ریال هزینه شده است

مبلغ 3میلیارد و 800میلیون ريال برای تکویل پروژههای نیمه تمام شهرداری اختصاص داده شد

محمد آزموده شهردار جزیره هرمز بیان داشت: میبلغ 3 میلیاردو 800 میلیون ريال برای تکمیل چند پروژه نیمه تمام مانند میدان ورودی، بلوار ساحلی، آسفالته کردن خیابان شهدای خلیج فارس، جدول گذاری بلوار های سطح شهر، نصب علائم راهنما و دیوار ساحلی جزیره هرمز اختصاص داده شد.

آزموده گفت: بلوار ساحلی شرق هرمزبه طول 800متر به پایان رسید. با پایان یافتن این پروژه تردد در بلوار یاد شده حد فاصل میدان بسیج تا مسجد جامع به صورت دو بانده انجام شده است. فاز اول این پروژه شامل زیر سازی ، جدول گذاری در سال 92 آغاز شده بود که همزمان با روز جهانی قدس به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت این بلوار یکی از مسیر ها یر تردد بود که مسیر دسترسی به مسجر جامع نز بود که نمازگزاران برای رفتن به این مکان با مشکل مواجه بودند. این پروژه از دیر زمان قراربر دو بانده و آسفالته کردن آن دردستور کار این شهرداری بود که پس از تامین اعتبار بلافاصله صورت گرفت.

وی گفت: اعتبار این پروژه 2میلیاردريال است که یک میلیارد و 500میلیون ريال آن از محل درآمد شهرداری و 500میلیون ریال از محل اعتبارات تخصیصی تملک دارایی بود که به برای تکمیل آن پیش بینی شد بود.

شهردار هرمز اظهار داشت: اکنون کار جدول کشی 2500 متر از بلوار های شهر هرمز با اعتباری بالغ بر 600میلیون ريال از محل اعتبارات تملک دارایی به اتمام رسیده که درحال حاضر اقدام به رنگ آمیز این جداول شده است.

به گفته وی 200میلیون ریال از این اعتبار برای خرید و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر بوده و همچنین تابلو ها ی راهنمای کوچه ومعابر و تابلو های نامگذاری شده اماکن مذهبی وگردشگری اختصاص داده شده است.

آزموده خاطرنشان کرد: برای تکمیل میدان خلیج فارس که در ورودی شهر هرمز واقع است که هر گردشگری و مسافر وارد جزیره می شود به نماد سنتی صیادی که دراین میدان نصب شده است مشاهده می کنند مبلغ 500 میلیون ريال از اعتبارات تملک دارایی تخصیص داده شده است که تا قبل از عید سعید فطر به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: برای تکمیل دیوار ساحلی که برای جلو گیری از پیشروی آب دریا بر اثر طوفان های فصلی که موجب بالا آمدن آب به سمت منازل مسکونی اهالی و بخصوص مسجد جامع که در مجاورت دریا قرار داشت مبلغ 500 میلیون ريال ازمحل اعتبارات تملک دارایی که به شهرداری اختصاص یافته بود پیش بینی شده است.

شهردار هرمز در پایان گفت: جمع اعتباراتی که برای تکمیل این پروژ ه ها این شهرداری اختصاص داده شده بود مبلغ 3 میلیارد و 800 میلیون ريال است که یک میلیارد و 500 میلیون ريال از محل درآمد شهرداری بود و مابقی از محل اعتبارات تملک دارایی بود که به این شهرداری اختصاص یافته بود.