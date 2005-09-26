خرم: "همه پرسي" راهكار اثبات ملي بودن صنعت هسته اي ايران است

دكتر علي خرم كه سال ها نمايندگي ايران را در اداره خلع سلاح و حقوق بشر سازمان ملل برعهده داشته است، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر كشورهاي جهان، تصميم ايران را براي داشتن چرخه سوخت را تصميمي حكومتي مي دانند و بر اين اساس حكومت ايران را هدف تهاجمات خود قرار داده است در حالي كه اين موضوع يك خواست ملي است.



وي افزود: انجام يك همه پرسي آزاد، حتي با حضور ناظران بين المللي مي تواند اين شائبه را رفع كند .



اين استاد دانشگاه در خصوص طرح دعوا ايران در دادگاه لاهه در خصوص مسائل هسته اي و اختلاف نظر با آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز گفت : اگر اين اقدام را پيشتر انجام داده بوديم حكم مشورتي ديوان لاهه امروز مي توانست در اثبات حقوق ايران نزد افكار عمومي نقش داشته باشد .



دكتر خرم كه در دولت قبلي مشاور سيد كمال خرازي وزير امور خارجه بود، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را غير محتمل نمي داند و معتقد است اروپايي ها از ايران شكست خورده اند و حالا مي خواهند نشان بدهند كه تند تر از آمريكايي ها هستند .



وي در پايان تاكيد كرد : روسيه و چين صرفا بر اساس منافع خود در مورد ايران تصميم مي گيرند و نمي توان چندان از ثبات مواضع آنان در شرايط آتي مطمئن بود .

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