دكتر علي خرم كه سال ها نمايندگي ايران را در اداره خلع سلاح و حقوق بشر سازمان ملل برعهده داشته است، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر كشورهاي جهان، تصميم ايران را براي داشتن چرخه سوخت را تصميمي حكومتي مي دانند و بر اين اساس حكومت ايران را هدف تهاجمات خود قرار داده است در حالي كه اين موضوع يك خواست ملي است.
وي افزود: انجام يك همه پرسي آزاد، حتي با حضور ناظران بين المللي مي تواند اين شائبه را رفع كند .
اين استاد دانشگاه در خصوص طرح دعوا ايران در دادگاه لاهه در خصوص مسائل هسته اي و اختلاف نظر با آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز گفت : اگر اين اقدام را پيشتر انجام داده بوديم حكم مشورتي ديوان لاهه امروز مي توانست در اثبات حقوق ايران نزد افكار عمومي نقش داشته باشد .
دكتر خرم كه در دولت قبلي مشاور سيد كمال خرازي وزير امور خارجه بود، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را غير محتمل نمي داند و معتقد است اروپايي ها از ايران شكست خورده اند و حالا مي خواهند نشان بدهند كه تند تر از آمريكايي ها هستند .
وي در پايان تاكيد كرد : روسيه و چين صرفا بر اساس منافع خود در مورد ايران تصميم مي گيرند و نمي توان چندان از ثبات مواضع آنان در شرايط آتي مطمئن بود .
راهكارهاي"ملي كردن صنعت هسته اي"در گفت وگوي "مهر" با كارشناسان(2)؛
خرم: "همه پرسي" راهكار اثبات ملي بودن صنعت هسته اي ايران است
يك كارشناس مسائل بين الملل راهكار اثبات ملي بودن صنعت هسته اي در ايران به جهانيان را برگزاري يك رفراندوم مي داند .
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