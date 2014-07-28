«کتابی به قلم فاتح قلب های آگاه مولا امیرالمومنین (ع)» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابی را که پیش رو دارید، شرحِ حال حضرت مولی الموحدین، امیر المومنین، علی بن ابیطالب(ع) و حوادث بعد از رسول اکرم(ص) تا شهادت آن بزرگوار را بیان می کند. کتاب حاضر به قلم مبارک مولای متقیان امیرمومنان پس از جنگ نهروان و سقوط حکومت مصر به رشته تحریر درآمده است.

عالم ربانی، دانشمند، آیت الله حاج میرزا خلیل کمره ای (ره) درباره این کتاب می نویسد: این کتاب برای همه ما اهمیت زیادی دارد و بهترین سندی است که از جانب بهترین کس بیرون داده شده، در موقع تیرگی اوضاع کوفه و قوت طوفان انحراف افکار، صادر شده است.

مشهور است این کتاب نفیس و ارزنده را سیدبن طاووس (ره) از کتاب رسائل ثقة الاسلام کلینی نقل نموده و علامه مجلسی (ره) آن را در کتاب بحار الانوار از کتاب کشف المحجه سیدبن طاووس آورده است. مرحوم آیت الله کمره ای در انجمن ماهانه دینی، خلاصه آن را تبیین نموده و فاضل محقق-مرحوم علی اکبر غفاری- اصل و خلاصه آن کتاب را در گفتار ماه با عنوان کتابی به قلم امیرالمومنین(ع) را به چاپ رسانده اند. نویسنده (ایوب نظری) پس از مطالعه گفتار ماه، مجذوب کتاب امیرالمومنین(ع) شده و بر آن شد تا با اجازه و راهنمایی حاج علی اکبر غفاری، این اثر جاودان و گمنام را به صورت اثری مستقل به چاپ برساند.

در مرحله تدوین، یک فصل جدید نیز با عنوان« علی و مظلومیت» توسط مولف به کتاب حاضر اضافه گردید و پس از اعراب گذاری و ترجمه آیات و کلمات عربی، عناوین مطالب، ویرایش و نیز تیتر بندی و فصل بندی شد. نام این اثر گرانسنگ مولی الموحدین« کتابی به قلم فاتح قلب های آگاه مولا امیرالمومنین علی(ع)» نامگذاری شد.

سیری در کتاب امیرالمومنین علی(ع)، مطالب مهم از حضرت امیرالمومنین علی(ع) از دو کتاب بزرگ رسائل و غارات، علی و مظلومیت، عناوین فصول سه گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

کتاب عظیم القدر حضرت امیرالمومنین علی(ع)، ثقات و معتمدین حضرت امیرالمومنین علی (ع)، تقاضای نامه از حضرت امیرالمومنین علی(ع)، نکات مهم دو کتاب رسائل و غارات، این کتاب برای ما بهترین سند است، بعثت حضرت خاتم الانبیا(ص)، حوادث بعد از رسول خدا(ص)، دوران ابوبکر، دوران عمر، دوران عثمان، دوران بیعت با امیرالمومنین علی(ع)، پیمان شکستن طلحه و زبیر و حمله آنها به بصره، موضع امام علی(ع) در برابر عایشه، موضع امام علی(ع) در برابر شام، امام و جنگ با خوارج نهروان، حوادث بعد از جنگ خوارج، از جمله موضوعاتی است که در این کتاب بدانها پرداخته شده است.

آخرین سفارش پیامبر خدا(ص) درباره قرآن و عترت، اختلاف امت بعد از رحلت حضرت رسول خدا(ص)، تلاش علی (ع) برای برگرداندن حق بر مسیر خویش، برای علی(ع) قیام مسلحانه متعین بود یا سکوت تلخ؟، مظلومیت امیرالمومنین علی(ع)، فهرستی از مظلومیت امیرالمومنین علی(ع)، علی (ع) بعد از کشته شدن عثمان، شکوه های علی(ع) از مردم، در زمان خلافت خویش، شهادت امیرالمومنین علی(ع)، عزای دوست در شهادت علی(ع)، شادی دشمن از شهادت علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا (س) نیز مظلومه است، و حبّ ولایت علی(ع) از جمله موضوعات و مطالب دیگری است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.

«کتابی به قلم فاتح قلب های آگاه مولا امیرالمومنین (ع) »نوشته ایوب نظری، امسال برای نوبت اول از سوی انتشارات نقش اندیشه منتشر شده است.