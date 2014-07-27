به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشبه در کمیته مشترک راهبردی نیروگاه اتمی و استانداری بوشهر اظهار داشت: نیروگاه اتمی بوشهر در سطح ملی و بین‌المللی دارای ارزش و جایگاه بالایی است و نماد انرژی پاک و صلح‌آمیز هسته‌ای است.

وی تصریح کرد: استان بوشهر دارای استعدادهای و نخبگان بسیار زیادی است و باید نیروهای مورد نیاز در نیروگاه اتمی بوشهر از افراد بومی استان تامین شود و مراکز آموزشی و فنی و حرفه‌ای استان نیز باید تلاش ویژه‌ای برای تامین نیروهای توانمند برای نیروگاه داشته باشند.

استاندار بوشهر بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تربیت کارگر ماهر و تکنسین در نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای باید در این عرثه نقش آفرین باشد.

ظرفیت دانشگاهی استان بوشهر افزایش یابد

وی با اشاره به اینکه آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی توانمند دارد، افزود: هر چند در سال های اخیر شاهد افزایش رشته‌های دانشگاهی در نقاط مختلف کشور هستیم ولی دانشگاه خلیج فارس بوشهر تغییر چندانی نداشته است و باید ظرفیت دانشگاهی استان بوشهر افزایش یابد.

سالاری تاکید کرد: دانشگاه صنعتی بوشهر باید با همکاری و حمایت وزارت علوم راه‌اندازی شود و نیروهای مورد نیاز مراکز صنایع استان از جمله نیروگاه اتمی، پارس جنوبی توسط این دانشگاه تربیت و تامین شود.

وی بیان داشت: انعقاد تفاهم نامه بین نیروگاه اتمی بوشهر و مراکز فنی و حرفه ای می‌تواند نقش مهمی در تامین نیروهای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر داشته باشد.