رويترز: هند به خاطر مشوق هسته اي آمريكا ، دوستي قديمي خود با ايران را زير پا گذاشت

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از رويترز، مقامات وتحليلگران سياسي هنذ براين عقيده اند كه هرچند اين اقدام دهلي نو به روابط سنتي با ايران، تامين كننده كليدي نفت وگاز هند آسيب خواهد رساند اما اين آسيب ممكن است توسط پيدايش منابع انرژي ديگر جبران شود .

مانوج جوشي سردبيرروزنامه هندوستان تايمزامروزنوشت : تصميم هند"سيلي نقد به ازحلواي نسيه"بود. وي افزود : همزمان با مذاكره برسراحداث خط لوله گاز ايران-هند -پاكستان، توافقنامه هسته اي آمريكا وهند نيز دركنگره با موشكافي معلق مانده است .

وي دربخش ديگري از اين مطلب تاكيد نمود: هرگونه ترديد هند درباره راي به ايران،هزينه هايي را براي هنددر برخواهد داشت . اين موافقنامه (هسته اي ) با دشواري بسياري بدست آمده است و پس از آن بقيه مايحتاج انرژي آتي هند تامين خواهد شد.



متذكرمي شود كه روز شنبه در يك چرخش ديپلماتيك نمايشي ، هند همراه با آمريكا و انگليس به قطع نامه اروپا راي مثبت داد . تا قبل از راي گيري روزشنبه درآژانس بين المللي انرژي اتمي، هند بر روي طناب محكم روابط سنتي خود با ايران و يك روابط شكوفا با آمريكا راه مي رفت .



كنگره آمريكا قرار است درباره تصميم جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي كمك به برنامه انرژي هسته اي هند راي گيري كند و نمايندگان كنگره نيزتهديد كردند كه اگر دهلي با ايران مخالفت نكند قرارداد هسته اي هند و آمريكا به خطر خواهد افتاد و با اين وجود ، هند چند گزينه پيش رو داشت .



يك مقام عالي رتبه دولت هند به رويترز گفت : راي به ايران محكي براي اعتبار و صلاحيت ما به عنوان يك قدرت هسته اي مسئول بود. وي ادامه داد : چگونه ممكن است به دنيا بگوييم كه ما مخالف گسترش تسليحات كشتارجمعي هستيم به ما انرژي اتمي بدهيد و بعد از ايران حمايت كنيم به ويزه وقتي آگاه شديم كه راي گيري آژانس حتي بدون ما نيز پيش خواهد رفت .



اين مقام هندي كه خواست نامش فاش نشود اظهار داشت : بايد واقع بين باشيم .



ازسويي با پرهيزازانتقادات سياسي داخلي،هند روزگذشته با انتشاربيانيه اي هرگونه ارتباط بين راي خود عليه ايران با معامله هسته اي خود با آمريكا را رد كرد .

هند وآمريكا كه دردوران جنگ سرد دردوسوي مخالف ايستاده بودند درآخرين سالهاي رياست جمهوري كلينتون به هم نزديك شدند . اين روابط پس از آنكه دهلي نو به سرعت از برنامه مبارزه با تروريسم بوش حمايت كرد، محكمتر شد .



همكاري رو به رشد بين دو كشور موجب شده است كه دو كشور به بررسي معاملات تسليحاتي عظيم و تقويت روابط اقتصادي و ديپلماتيك بپردازند . روابط هند و آمريكا زماني به اوج خود رسيد كه دو كشور در ماه جولاي يك قرارداد هسته اي براي كمك به برنامه هاي هسته اي غير نظامي دهلي نو به امضا رساندند .



رويترز در ادامه اين روند ادعا كرد كه اين قرارداد هسته اي در مسير خود به مانعي به نام ايران برخورد كرد . ايران و هند نه تنها از روابط تاريخي و كهن بر خوردار هستند بلكه هند بيش از 5 درصد از واردات نفت خام خود را از ايران تامين مي كند . ايران همچنين نقطه اي است كه هند براي موفقيت در رقايت جهاني براي دستيابي به نفت توانسته است از آن به عنوان يك نقطه امن براي تامين انرزي خود حساب كند .



برنامه هاي هند براي احداث يك خط لوله گازي 7 ميليارد دلاري از ايران كه ازپاكستان مي گذرد به خوبي در واشنگتن كه به خاطر توقف آن دهلي نو را تحت فشار قرار است مورد استقبال قرارنگرفت. برخي تحليلگران مي گويند كه در عوض توقف اين برنامه ، آمريكا به برنامه هسته اي غير نظامي هند كمك خواهد كرد .



رويترز در اين تحليل مي گويد كه هند بايد پس از راي گيري روز شنبه در آژانس منتظر دريافت هرگونه رفتاري از ايران باشد .

برخي ازكارشناسان هندي براين باورند كه ايران بزرگترين ذخاير گازرا درجهان دارد وبايد هند دراين ميان راه باريكه مشخصي را با ايران حفظ كند اما ديگران در پاسخ به اين اظهارنظر با اشاره به توليد انرژي هسته اي بالفعل هند كه هم اكنون سه درصد از كل انرژي اين كشور را تامين مي كند و كشف ذخاير جديد گاز در هند و احتمال تامين نفت از عراق ، آن را رد مي كنند .