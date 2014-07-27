به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علیپور ظهر یکشنبه در جمع نمازگزاران این شهرستان اظهار کرد: فطر به معنای بازگشت به خویشتن است و عید فطر به معنای روزی است که انسان فطرت خود را شناخته و با باطن و سرشت خداجوی خود باز می گردد.

وی گفت: انسان در ماه مبارک رمضان با دوری از گناه و شفای قلب خود و بندگی خداوند مانند کسی می شود که دوباره متولد شده و عید فطر هم عید تولد دوباره روح و جسم انسان گناه کار است.

حجت الاسلام علیپور با بیان اینکه ماه مبارک رمضان بیمه نامه انسان برای دوری از گناه و رهایی از نفس و چنگال شیطان است، افزود: انسان در ماه مبارک رمضان با روزه داری و تحمل سختی های گوناگون خود را در برابر نفس و وسوسه‌های شیطان بیمه می کند.

وی بیان کرد: بی توجهی و بازگشت به گناه بعد از ماه رمضان سبب می‌شود تا انسان سرمایه اصلی خود که همان پاکی روح و بندگی خداوند است را از دست بدهد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی قاین با بیان اینکه انسان همواره باید از اعمال و رفتار خود مراقبت کند، گفت: اگر انسان نسبت به اعمال خود حس محاسبه گری داشته، دچار خسران شده و برای همیشه رضایت خداوند را از دست داده و از فلسفه آفرینش عالم هستی و انسان دور می‌شود.

حجت الاسلام علیپور با بیان اینکه صله رحم، کمک به نیازمندان، عفو و گذشت از دیگران از مهمترین ثمرات ماه مبارک رمضان در جامعه است، گفت: مبلغان مستقر و طرح هجرت در شهرستان قاین پس از پایان ماه مبارک رمضان همچنان به فعالیت های تبلیغی خود در زمینه ترویج اخلاق حسنه اسلامی و صله رحم ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه نماز عید فطر در مصلی قاین اقامه خواهد شد، افزود: همزمان با عید فطر 70 مبلغ و روحانی در نقاط شهری و روستایی شهرستان نماز عید فطر را اقامه خواهند کرد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی قاین با بیان اینکه مهم ترین دعای انسان های مؤمن در روز عید فطر رهایی و رفع گرفتاری کشورهای اسلامی است، یادآور شد: تنها با نجات کشورهای اسلامی از چنگال ظلم و ستم است که می توانیم شکل گیری یک تمدن یک پارچه اسلامی در جهان را شاهد شویم.

وی با بیان اینکه خداوند در روز عید فطر همه مسلمان را بر در خانه خود مهمان می‌کند، بیان کرد: دعا برای رهایی همسایه از چنگال ظلم و ستم بهترین عیدی است که انسان می تواند از خداوند بگیرد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین با بیان اینکه زیباترین عید برای مسلمانان زمانی است که وحدت جهان اسلام محقق و رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه نابود شود، افزود: یکی از مهمترین فلسفه های روزه داری برای انسان ها کمک و حمایت از انسان های ستمدیده است.

حجت الاسلام علیپور بیان کرد: کسانی که در کشورهای عربی علیرغم روزه داری نسبت به وضعیت مردم مظلوم غزه بی توجه هستند هرگز فلسفه روزه داری و عید فطر را آن طور که شایسته است درک نکرده اند.