به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سنندج به میزان اراضی رفع تصرف شده در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: 341 هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سه ماهه ابتدای امسال رفع تصرف شده است.

وی عنوان کرد: حوزه مراقبت از اراضی دولتی به جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات امنیتی و اقتصادی در بخش مدیریت شهری در آینده بسیار حائز اهمیت است و باید در این راستا احساس تکلیف بیشتری کنیم.

وی بر حضور مدیرات دستگاه های اجرایی استان در جلسات شورای حفاظت از اراضی تاکید کرد و افزود: حل مشکلات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی به تنهایی از عهده دستگاه قضا برنمی آید و در این رابطه استانداری باید دستگاه قضا در استان را یاری دهد.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اینکه هم فکری و تعامل دولت و مدیران اجرایی موجب افزایش موفقیت های دستگاه قضا می شود، اظهارداشت: دستگاه قضا تمام تلاش خود را در راستای برخورد با متخلفان و رفع تصرف اراضی ملی با اعمال قانون کرده و می کند.

وی بیان کرد: متاسفانه تعدادی از روستاییان با مهاجرت از روستا به شهرناآگاهانه در نقاطی اقدام به احداث ساختمان تصرف زمین هایی می کنند که اموال دولتی است و طبق قانون باید تخریب شوند.

وی ادامه داد: تخریب چنین ساختمان ها و اماکنی تبعات خاص خود را به دنبال دارد بنابراین باید سعی شود از احداث این ساختمان ها و تصرف زمین جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری کردستان عنوان کرد: کمیسیون ماده 100 حکم تخریب ساختمان های غیرمجاز ساخته شده در مریوان که تعداد آن ها هم کم نیست، را صادر کرده است و متولیان باید در زمینه اجرای این احکام برای بازدارندگی آن برنامه ریزی و اقدام کنند.

گروسی یکی از دلایل افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز در مریوان را عدم نظارت مطلوب و کافی شهرداری ذکر کرد و اظهارداشت: به منظور جلوگیری از افزایش مشکلات نیاز به چاره اندیشی است و دستگاه قضا در این رابطه امادگی خود را برای حضور در جلسات اعلام می کند.

وی بیان کرد: با تعامل و برنامه ریزی اساسی باید مسیر توسعه فزاینده تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی دولتی را سد کرد.

وی با اشاره به اینکه مشکل تصرف اراضی ملی تنها مختص به کردستان نیست گفت: حفاظت از اراضی ملی توسط مسئولان یک تکلیف شرعی و وظیفه قانونی است و همه باید خود را مکلف به انجام آن بدانند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: زشت شدن چهره شهرها بدون شک یکی از تبعات اولیه تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز است.

گروسی ساخت و ساز غیر مجاز در دراز مدت را یکی از عوامل شکل گیری زیرساخت‌های ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی خواند و عنوان کرد: بنابراین جلوگیری از این تخلفات می‌تواند در آینده آمار جرائم را کاهش دهد.