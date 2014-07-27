به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در اولين نشست صميمي با احزاب و تشكل هاي شناسنامه دار استان كه همراه با ضيافت افطار برگزار شد، اظهار داشت: پس از بررسي تشكل هاي سياسي در استان متوجه شديم تعدادي از اين تشكلها از هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا به طور رسمي و با شناسنامه مشغول فعاليت در استان هستند كه رؤساي اين تشكل ها به همراه تعدادي از بزرگان و پيشكسوتان براي جلسه دعوت شدند.



وی افزود: چنانچه هر شاخص ديگري به جزء شناسنامه دار بودن را مدنظر قرار مي داديم قطعاً با گلايه هايي روبرو مي شديم ولي اميدواريم در جلسات بعد خدمت تعداد بيشتري از دوستان باشيم.



استاندار اصفهان با تأكيد بر اهميت گرفتن مجوز براي فعاليت هاي سياسي اظهار داشت: برخي از تشكلها يا اصلاً مجوز ندارند يا مهلت قانوني آن به پايان رسيده و يا مجوز آنان در حيطه شهرستان اخذ نشده و نمي توانند فعاليت شهرستاني داشته باشند.



زرگرپور افزود: طبق قانون لازم است تمام تشكلهايي كه دل در گرو نظام و انقلاب دارند و علاقه مند به فعاليت هاي سياسي هستند نسبت به گرفتن مجوز و شناسنامه اقدام نمايند، بعلاوه از آنها خواست كليه تجمعهاي خود را با اخذ مجوز از فرمانداريهاي ذيربط برگزار کنند.



استاندار اصفهان تصريح كرد: گرچه هنوز تا انتخابات آتي فرصت زيادي باقي است اما چنانچه به فضاي با نشاط سياسي اعتقاد داشته باشيم، لازم است از هم اكنون احزاب و تشكلها مطابق با قانون براي ايجاد نشاط و شادابي در فضاي سياسي جامعه و نيز همكاري و همدلي با يكديگر و تضارب افكار سياسي اقدام نمايند.



وي در همين رابطه اظهار داشت: فعاليتهاي سياسي مطابق با قوانين و با حفظ شئونات و خطوط قرمز در راستاي احقاق حقوق مدني و سياسي مردم و مطالبات مردم مي تواند توسط احزاب و تشكلهاي سياسي پيگيري شود.



زرگرپور اظهار کرد: كارگروهي متشكل از تعدادي از نمايندگان احزاب و تشكلهاي سياسي هر دو جريان مطرح تشكيل شود و نسبت به تعيين موضوعات مورد نظر و مطالبات اصلي در استان اقدام نمايند و چكيده گزارشات خود را در جلسات اصلي كه هر سه ماه يكبار برگزار خواهد شد ارائه کنند.



لازم به ذكر است كه استاندار در مدت مسئوليت خود در اصفهان جلسات متعددي با تشكلهاي اصلاح طلب و اصولگرا به صورت مستقل برگزار كرده است و اين اولين جلسه مشترك اين احزاب و تشكلها با استاندار بود.



گفتني است در اين جلسه رؤساي 14 تشكل شناسنامه دار اصلاح طلب و 14 تشكل شناسنامه دار اصول گرا در استان به همراه تعدادي از پيشكسوتان هر دو جريان مطرح سياسي به بيان نظرات و ديدگاههاي خود در خصوص مسائل مختلف از جمله فضاي سياسي استان پرداختند ضمن استقبال از پيشنهاد استاندار، آمادگي خود را براي هر گونه كمك به مديريت ارشد استان به عنوان نماينده عالي حاكميت و دولت تدبير و اميد اعلام نمودند و از تلاش ها و تدابير ايشان در خصوص پيگيري مسائل و دغدغه هاي اصلي استان بالاخص در مقوله ي آب و مقابله با خشكسالي تقدير کردند.