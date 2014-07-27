به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی، ظهر يكشنبه در حاشيه مراسم تفسير سوره قرآن در مهديه مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عناصر ضد انقلاب‌ نبايد در دانشگاه ميدان پيدا كنند زيرا اين امر خلاف آرمان‌های اصلی دانشگاه است.

وي با تاكيد بر اينكه دانشگاه محل بی‌عفتی نیست و نباید چنین فضایی در اين محل شكل بگيرد، افزود: دانشگاه باید در حوزه فکر و اندیشه فضایی مناسب را ایجاد کند و نبايد اين مكان كه محل نخبه پروري و پژوهش محوري است به محل بي عفتي تبديل شود.

امام جمعه مشهد تصريح كرد: در نظام اسلامی نخبه پروری و ترويج آن اصلي اساسي است و در دانشگاه فضای فکری باید علمی باشد اما در شرایط فعلی فضای ارزشی دانشگاه‌ها از بین رفته است.

آيت الله علم الهدي با اعلام اينكه ترویج فرهنگ‌های نا‌هنجار امروز در حال رشد است اما این موضوع نباید در حوزه سیاست بازی‌ها دخالت پیدا کند، گفت: بنده با وزير علوم ملاقات كردم و نسبت به برخي موارد به او تذكر دادم.

وي تاكيد كرد: نباید عناصر ضد انقلاب‌ در دانشگاه ميدان پيدا كرده و رشد كنند زيرا اين امر خلاف آرمان‌های اصلی دانشگاه است و دانشگاه محل بی‌عفتی نیست و شايسته نيست چنین فضایی دراين محل شكل بگيرد.

عضو مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: دانشگاه باید در حوزه فکر و اندیشه فضایی مناسب را ایجاد کند و درست نيست اين مكان كه محل نخبه پروري و پژوهش محوري است به محل بي عفتي تبديل شود.

وی در خصوص آیت‌الله عطاردی عنوان كرد: ايشان مورخ قوی داراي آثار بسیار ارزشمند و تشنه علم و تحقیق بود.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه اين عالم رباني در مقام تامین موقعیت اجتماعی نبود، يادآور شد: آیت الله عطاردی از مفاخر استان خراسان رضوی بودند اما به صورت دقیق در جامعه ايراني مورد استفاده قرار نگرفت.