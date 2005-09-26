32 درصد دانشجويان به حضور در انجمن هاي علمي گرايش دارند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، بهزاد هدهدي در نشستي خبري گفت : بر اساس يافته هاي يك پژوهش، گرايش دانشجويان به فعاليت هاي علمي بيش از فعاليت هاي سياسي، صنفي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي است.
وي افزود : بايد عقب ماندگي در سطوح مديريتي و كارشناسي جبران شود و نسبت به افزايش دانش نيروي انساني مرتبط با انجمن هاي علمي تلاش شود.
دبير اجرايي نخستين گردهمايي كارشناسان انجمن هاي علمي دانشجويي يكي از مشكلات موجود انجمن هاي علمي دانشجويي را كمبود فضاي لازم براي تكاپوي بيشتر آنها دانست و افزود : فراهم شدن اين فضا با فرهنگ سازي و توسعه ذهني در بين مسئولين دانشگاه ها قابل دستيابي است.
مسئول انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران در خاتمه به برنامه هاي تشويقي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران براي انجمن هاي علمي دانشجويي اين دانشگاه اشاره كرد و گفت: براي اولين بار در دانشگاه هاي كشور با كمك حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، شش نفر از دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاههاي كشور را به حج اعزام كرديم.
نظر شما