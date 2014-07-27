هشدار سازمان ملل در مورد بحران گرسنگی/ بدترین بحران غذایی جهان در سودان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، اعضای 15 گانه شورای امنیت سازمان ملل با انتشار بیانیه ای در مورد بروز بحران گرسنگی ناشی از درگیری های نظامی بین ارتش سودان جنوبی و شورشیان مسلح هشدار داد.

این شورا از کشورهایی که در کنفرانس ماه می در اسلو وعده کمک مالی 618 میلیون دلاری به سودان جنوبی را داده بودند خواست هر چه سریعتر برای تامین نیازهای مردم جنگ زده این کشور اقدام کنند. سازمان ملل همچنین از گروه های درگیر سودان جنوبی خواست از هدف قرار دادن زنان و کودکان در حملات خودداری کرده و زمینه ارسال کمک های انساندوستانه به غیرنظامیان را فراهم کنند.

شورای امنیت از بی نتیجه بودن تلاش ها برای برقراری آتش بس و ایجاد صلح بین گروه های درگیر خبر داده و از آنها خواست هر چه سریعتر پای میز مذاکرات صلح بنشینند. این شورا همچنین هشدار داد حمله به غیرنظامیان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به عنوان جنایات جنگی شناخته شده و عاملان آن تحت پیگرد قرار می گیرند.

این در حالی است که درگیری های نظامی بین شورشیان مسلح و ارتش سودان جنوبی که از دسامبر گذشته تشدید شده است موجب وضعیت اضطراری در این کشور تازه استقلال یافته و خطر گسترش قحطی و گرسنگی شده است.