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۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۲۸

کاریکاتور روز/

چگونگی تنبیه اسرائیل توسط آمریکا!

چگونگی تنبیه اسرائیل توسط آمریکا!

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این کاریکاتورها اشاره می شود.

چگونگی تنبیه اسرائیل توسط آمریکا

روزنامه اردنی الدستور امروز در کاریکاتوری به جنگ غزه و عدم اقدام آمریکا در توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان توجه کرده است. در اینجا به خوبی نحوه تنبیه اسرائیل توسط آمریکا که به افزایش شدت جنایات در غزه منجر شده، به تصویر کشیده شده است.

از تعالیم داعش...

روزنامه عراقی المسله در کاریکاتوری به انحراف شدید گروه تروریستی داعش اشاره دارد. بر این اساس، یکی از اعضای داعش به عضو دیگر این گروه تروریستی توصیه می کند سر گروگانش را با گرفتن تبر در دست راست خود از تن جدا کند از دست چپ خود استفاده نکند و هیچ توصیه ای به این عضو داعش درباره توقف این اقدام خونین نمی کند!

 

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روزنامه اماراتی الاتحاد

 

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روزنامه سعودی الوطن

کد مطلب 2339613

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