چگونگی تنبیه اسرائیل توسط آمریکا

روزنامه اردنی الدستور امروز در کاریکاتوری به جنگ غزه و عدم اقدام آمریکا در توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان توجه کرده است. در اینجا به خوبی نحوه تنبیه اسرائیل توسط آمریکا که به افزایش شدت جنایات در غزه منجر شده، به تصویر کشیده شده است.

از تعالیم داعش...

روزنامه عراقی المسله در کاریکاتوری به انحراف شدید گروه تروریستی داعش اشاره دارد. بر این اساس، یکی از اعضای داعش به عضو دیگر این گروه تروریستی توصیه می کند سر گروگانش را با گرفتن تبر در دست راست خود از تن جدا کند از دست چپ خود استفاده نکند و هیچ توصیه ای به این عضو داعش درباره توقف این اقدام خونین نمی کند!

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روزنامه سعودی الوطن