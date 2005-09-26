انجمن هلال احمر بحرين 80 هزار دينار در ماه رمضان به نيازمندان اختصاص مي دهد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "مبارك الهادي" ، مدير انجمن هلال احمر بحرين در راستاي كمك به خانواده هاي نيازمند اظهار داشت: انتظار مي رود اين انجمن بتواند 30 هزار دينار ديگر، براي تحت پوشش دادن تمام خانوادهايي كه هلال احمر نام آنها را براي كمك در اين ماه مقدس ثبت كرده، جمع كند.

مدير اين انجمن در گفتگو با روزنامه خليج نيوز گفت: بيش از 5 هزار خانواده در مناطق مختلف بحرين زندگي مي كنند كه در فهرست دريافت كمك در طول ماه رمضان قرار گرفته اند و حدود 80 هزار دينار براي ارائه كمك به همه اين خانواده ها، نياز داريم.

شركت ارتباطات بحرين 20 هزار دينار و بانك ملي اين كشور نيز 10 هزار دينار به اين انجمن، براي كمك به نيازمندان اهدا كرده است.

"صديق الشهابي" دبيركل اين انجمن گفت: انجمن هلال احمر بحرين همواره در راستاي كمك به نيازمندان فعاليت كرده است. طي ماه رمضان همه خانواده هايي كه نام آنها در فهرست انجمن قرار دارد در تاريخ مشخص به اين انجمن دعوت مي شوند.

وي افزود: از آنجا كه ما بعنوان تنها انجمن كمك به نيازمندان در سراسر بحرين فعاليت مي كنيم، مردم نيز سخاوتمندانه ما را در راهستاي انجام مأموريت خود حمايت مي كنند.

"الشهابي" از انجمنها و سازمانهاي بحريني خارج از اين كشور خواست به اين ستاد ملحق شوند تا در ماه رمضان المبارك به كمك نيازمندان بشتابند.

وي تصريح كرد: براساس تحقيقات انجام شده از سوي كميته ويژه هلال احمر بحرين، سال جاري تعداد خانواده هايي كه در فهرست اين انجمن قرار گرفته اند، افزايش يافته است.

"صديق الشهابي" ماه مبارك رمضان را فرصت بسيار خوبي براي انجام كارهاي خير و سهيم شدن با افرادي توصيف كرد كه از اقبال كمتري در زندگي برخوردار هستند.