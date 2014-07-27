  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

متقی عنوان کرد:

رونق شبکه های نیکوکاری درکهگیلویه و بویراحمد فقرزدایی را مردمی می کند

رونق شبکه های نیکوکاری درکهگیلویه و بویراحمد فقرزدایی را مردمی می کند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: با رونق و گسترش شبکه های نیکوکاری فقرزدایی مردمی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی بعدازظهر یکشنبه در نشست با اعضاء شبکه نیکوکاری استان افزود: شبکه های نیکوکاری با هدف تقویت نقش مردم در شناسایی نیازهای واقعی محرومین و مردمی شدن حمایت های اجتماعی از محرومان با محوریت مساجد توسط کمیته امداد در کشور اجرایی شده است.

وی بر رونق شبکه های نیکوکاری تأکید کرد و اظهار داشت: مساجد به عنوان پایگاههای مهم مردمی نقش اساسی در اجرای شبکه های نیکوکاری دارند.

متقی خواستار اعتمادسازی اعضاء شبکه نیکوکاری و جلب اعتماد مردم در هرمنطقه شد و افزود: صبر و حوصله، نظم کاری، حجاب و پوشش اسلامی، برخورد بامتانت و روابط عمومی قوی از مهمترین خصوصیات اعضاء شبکه های نیکوکاری است.

وی با بیان اینکه شبکه نیکوکاری باید مستمندان هر منطقه را شناسایی کنند، گفت: استفاده از ظرفیتهای خیرین منطقه در رفع نیازهای نیازمندان آن ضروری است.

مدیرکل کمیته امداد استان توجیه مردم هر محله با حضور چهره به چهره درخصوص طرح و برنامه های اجرایی مراکز نیکوکاری و تعامل با سایر خیریه های منطقه محل فعالیت را از دیگر وظایف اعضاء شبکه های نیکوکاری عنوان کرد.

متقی گفت: اعضای شبکه های نیکوکاری براساس نیت خیرین برابر خواسته های آنها و بدون دخل و تصرف در امانت های مردم و همچنین تهیه بانک اطلاعات از هر منطقه جغرافیایی مرکز نیکوکاری عمل کنند تا شاهد گسترش و رونق مراکز نیکوکاری شویم.

وی همچنین از توزیع پاکتهای مخصوص جمع آوری فطریه در استان خبر داد و بیان داشت: این اقدام برای اولین بار در استان انجام می شود و امیدوارم نتایج خوبی در بر داشته باشد.

وی اظهار داشت: در استان فطریه به صورت قبیله ای و فامیلی پرداخت می شود و چنانچه فردی تشخیص شرعی دهد که فطریه خود را به افراد فامیل پرداخت کند، می تواند اسم وآدرس و شماره تلفن فرد را در آن پاکت فطریه درج کند تا با مبلغ بیشتری تحویل آن خانواده شود.

 

 

کد مطلب 2339633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه