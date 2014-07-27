رونق شبکه های نیکوکاری درکهگیلویه و بویراحمد فقرزدایی را مردمی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی بعدازظهر یکشنبه در نشست با اعضاء شبکه نیکوکاری استان افزود: شبکه های نیکوکاری با هدف تقویت نقش مردم در شناسایی نیازهای واقعی محرومین و مردمی شدن حمایت های اجتماعی از محرومان با محوریت مساجد توسط کمیته امداد در کشور اجرایی شده است.

وی بر رونق شبکه های نیکوکاری تأکید کرد و اظهار داشت: مساجد به عنوان پایگاههای مهم مردمی نقش اساسی در اجرای شبکه های نیکوکاری دارند.

متقی خواستار اعتمادسازی اعضاء شبکه نیکوکاری و جلب اعتماد مردم در هرمنطقه شد و افزود: صبر و حوصله، نظم کاری، حجاب و پوشش اسلامی، برخورد بامتانت و روابط عمومی قوی از مهمترین خصوصیات اعضاء شبکه های نیکوکاری است.

وی با بیان اینکه شبکه نیکوکاری باید مستمندان هر منطقه را شناسایی کنند، گفت: استفاده از ظرفیتهای خیرین منطقه در رفع نیازهای نیازمندان آن ضروری است.

مدیرکل کمیته امداد استان توجیه مردم هر محله با حضور چهره به چهره درخصوص طرح و برنامه های اجرایی مراکز نیکوکاری و تعامل با سایر خیریه های منطقه محل فعالیت را از دیگر وظایف اعضاء شبکه های نیکوکاری عنوان کرد.

متقی گفت: اعضای شبکه های نیکوکاری براساس نیت خیرین برابر خواسته های آنها و بدون دخل و تصرف در امانت های مردم و همچنین تهیه بانک اطلاعات از هر منطقه جغرافیایی مرکز نیکوکاری عمل کنند تا شاهد گسترش و رونق مراکز نیکوکاری شویم.

وی همچنین از توزیع پاکتهای مخصوص جمع آوری فطریه در استان خبر داد و بیان داشت: این اقدام برای اولین بار در استان انجام می شود و امیدوارم نتایج خوبی در بر داشته باشد.

وی اظهار داشت: در استان فطریه به صورت قبیله ای و فامیلی پرداخت می شود و چنانچه فردی تشخیص شرعی دهد که فطریه خود را به افراد فامیل پرداخت کند، می تواند اسم وآدرس و شماره تلفن فرد را در آن پاکت فطریه درج کند تا با مبلغ بیشتری تحویل آن خانواده شود.