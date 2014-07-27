مخلان اقتصادی مورد برخورد قرار می گیرند/ نظارت دقیق بر نرخ گذاری بازار کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سلطانی زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بازرسان سازمان در تمام ایام سال به خصوص در ماه مبارک رمضان نظارت کامل و جدی بر روند قیمت گذاری ها و نوع عرضه کالاها بر بازار کرمان در زمینه فعالیت اصناف مختلف داشتند و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: قیمتها بر اساس نرخ های مصوب تعیین می شود و اصنافی که با گران فروشی و یا کم فروشی در بازار اخلال ایجاد کنند با برخورد قانونی مواجه می شوند.

سلطانی زاده خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین منابع ما برای برخورد با متخلفان مردم هستند و به همین دلیل هم از مردم می خواهیم با رصد دقیق و حساسیت در خصوص قیمتها سازمان را در جریان تخلفها قرار دهند و مطمئن باشند برخورد قانونی در این زمینه انجام می شود.

وی گفت: در پی رسیدگی به گزارشات مردمی ، این سازمان در بازرسی از شرکتهای تولید بتن در استان کرمان تعداد چهار شرکت که از طریق گرانفروشی به سودجویی می پرداختند شناسایی و به جرم گرانفروشی بتن عیار 350 ، پرونده این واحدهای تولیدی متخلف جمعا به مبلغ 275 میلیون ريال تکمیل و جهت صدور و اجرای حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان ارسال شد.

وی ادامه داد: گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفات صنفی محسوب می شود.