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۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۶

یازده کشته و زخمی در جریان درگیری در قندهار

یازده کشته و زخمی در جریان درگیری در قندهار

در جریان درگیری طالبان با نیروهای امنیتی در قندهار یازده نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس گزارش داد که گروهی از مهاجمان مسلح صبح امروز یکشنبه با نیروهای امنیتی در قندهار درگیر شدند.

در این درگیری دو ساعته یک کودک و یک عضو پلیس و همچنین شش فرد مهاجم کشته و سه سرباز پلیس زخمی شدند.

بیست روز گذشته نیز گروه طالبان در رویدادی مشابه به دفتر والی و مقر فرماندهی پلیس قندهار حمله کرد که این یکی از حملات سنگین گروه طالبان به تاسیسات دولتی قندهار بود و در پی آن  ۲۲مهاجم انتحاری، ۵ پلیس و ۴غیر نظامی کشته و ۱۶ نفر دیگر شامل ۷ پلیس و ۹ غیر نظامی زخمی شدند.

کد مطلب 2339670

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